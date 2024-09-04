Intel ilk Lunar Lake dizüstü bilgisayar CPU'larını duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Intel ilk Lunar Lake dizüstü bilgisayar CPU'larını duyurdu

Intel bugün Qualcomm'un Snapdragon X Elite ve AMD'nin Strix Point dizüstü bilgisayar çiplerine ilk dokuz cevabını açıklıyor ve şirket , eskiden Lunar Lake olarak bilinen yeni Core Ultra 200V serisinin neredeyse her açıdan onları karşılayabileceğini veya geçebileceğini iddia ediyor. Peki gerçekten öyle mi?

İlk dizüstü bilgisayar dalgası 24 Eylül'de piyasaya sürüldüğünde, Intel'e göre “en hızlı CPU çekirdeğine”, “dünyanın en iyi dahili GPU'suna” ve “en iyi yapay zeka performansına” sahip olacaklar. Qualcomm'a karşı AMD'nin pil ömrüne karşı grafik performansıyla ilgili bir soru olduğu yerde, Intel yeni çiplerinin hepsini yaptığını iddia ediyor.

Örneğin Dell, Lunar Lake'li 1.400 dolarlık amiral gemisi XPS 13 dizüstü bilgisayarının diğer her yönden mevcut modelle aynı olan yeni bir versiyonunu duyurdu: aynı kasa, aynı boyutlar, aynı ekran, aynı 55 watt-saat pil paketi. Yine de Dell, daha önce 18 saat olan 150 nit parlaklıkta 26 saate kadar 1080p Netflix yayını yapılabildiğini söylüyor.

Inter, Cyberpunk 2077'de 45 fps, Marvel's Spider-Man Remastered'da 57 fps ve Shadow of the Tomb Raider'da 66 fps gibi ışın izlemeli oyunların bile entegre GPU'sunun erişiminde olduğunu iddia ediyor.

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