Intel İsrail'deki 25 milyar dolarlık projesini dondurdu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Intel İsrail'deki 25 milyar dolarlık projesini dondurdu

Teknoloji şirketi Intel İsrail’i şok edecek bir karar aldı. Intel, İsrail’de yaptığı 25 milyar dolarlık projeyi dondurdu. Netanyahu proje için "İsrail tarihindeki en büyük yatırım" demişti.

Dünyaca ünlü teknoloji firması Intel, İsrail’de yapımı devam eden 25 milyar dolarlık çip fabrikasının yapımını durdurdu. Şirket, İsrail’deki tedarikçilerine ekipman ve malzeme alımıyla ilgili sözleşmelerin iptal edildiğini bildirdi.

initel.webp

Yaşanan bu gelişmeden İsrail maliye Bakanlığı’nın da haberdar olduğu belirtiliyor.

İsrail'in ekonomi haber sitesi Calcalist'e göre, 2023 yılının sonlarında inşa edileceği ilan edilen çip fabrikasının, 25 milyar dolarlık bir yatırımla Kiryat şehrinde yapılması öngörülüyordu.

"İSRAİL TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YATIRIM"

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, bu projeyi "İsrail tarihindeki en büyük yatırım" olarak tanımlamıştı.

netanyahu.jpgİsrail hükümetiyle yapılan anlaşma çerçevesinde şirketin de 3,2 milyar dolar tutarında teşvik alması planlanıyordu.

Buna yönelik İsrailli tedarikçiler de, on yıl içinde 60 milyar şekel değerinde ürün ve hizmet satın alma taahhüdü vermişti. Fabrikanın yapımının 2026'da tamamlanması öngörülmüştü.

Ancak İntel’in İsrail'deki pek çok üst düzey yöneticisi, ABD'nin İsrail'de çip fabrikası kurulmasını teşvik etme programı kapsamında Intel'in Ohio'da kurmakta olduğu bir fabrikada görevlendirildi.

INTEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Intel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail’in kendileri için en önemli küresel üretim ve Ar-Ge tesislerinden biri olmaya devam ettiğini ifade ederken, bölgeye olan bağlılıklarını sürdürdüklerini belirtti.
Intel alınan durdurma kararının iş koşullarına, piyasa dinamiklerine ve sorumlu sermaye yönetimine dayandığını açıklarken, İsrailli yetkililerin konuyla ilgili sessizliği sürüyor.

İlgili Haberler
İsraillilerin ülkeye girişi yasaklandı. Karar Meclis'ten geçti
İsrail'de hükümet krizi! İstifa etti, erken seçim istedi
Son Haberler
Alabora olan teknede ölenlerin sayısı 49'a yükseldi Dünya
Alabora olan teknede ölenlerin sayısı 49'a yükseldi
Yılmaz Vural gerginliği Spor
Yılmaz Vural gerginliği
Atilla Yeşilada: Çok sert çakılacak Ekonomi
Atilla Yeşilada: Çok sert çakılacak
Almanya'da Türkiye izdihamı. Böylesi görülmedi Spor
Almanya'da Türkiye izdihamı. Böylesi görülmedi
Emekli başına 2 bin 300 TL ceza. Bayram öncesi yaşlıları üzdüler Ekonomi
Emekli başına 2 bin 300 TL ceza. Bayram öncesi yaşlıları üzdüler
Erol Bulut korkuttu Spor
Erol Bulut korkuttu