Intel İsrail'deki 25 milyar dolarlık projesini dondurdu

Dünyaca ünlü teknoloji firması Intel, İsrail’de yapımı devam eden 25 milyar dolarlık çip fabrikasının yapımını durdurdu. Şirket, İsrail’deki tedarikçilerine ekipman ve malzeme alımıyla ilgili sözleşmelerin iptal edildiğini bildirdi.

Yaşanan bu gelişmeden İsrail maliye Bakanlığı’nın da haberdar olduğu belirtiliyor.

İsrail'in ekonomi haber sitesi Calcalist'e göre, 2023 yılının sonlarında inşa edileceği ilan edilen çip fabrikasının, 25 milyar dolarlık bir yatırımla Kiryat şehrinde yapılması öngörülüyordu.

"İSRAİL TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YATIRIM"

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, bu projeyi "İsrail tarihindeki en büyük yatırım" olarak tanımlamıştı.

İsrail hükümetiyle yapılan anlaşma çerçevesinde şirketin de 3,2 milyar dolar tutarında teşvik alması planlanıyordu.

Buna yönelik İsrailli tedarikçiler de, on yıl içinde 60 milyar şekel değerinde ürün ve hizmet satın alma taahhüdü vermişti. Fabrikanın yapımının 2026'da tamamlanması öngörülmüştü.

Ancak İntel’in İsrail'deki pek çok üst düzey yöneticisi, ABD'nin İsrail'de çip fabrikası kurulmasını teşvik etme programı kapsamında Intel'in Ohio'da kurmakta olduğu bir fabrikada görevlendirildi.

INTEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Intel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail’in kendileri için en önemli küresel üretim ve Ar-Ge tesislerinden biri olmaya devam ettiğini ifade ederken, bölgeye olan bağlılıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Intel alınan durdurma kararının iş koşullarına, piyasa dinamiklerine ve sorumlu sermaye yönetimine dayandığını açıklarken, İsrailli yetkililerin konuyla ilgili sessizliği sürüyor.