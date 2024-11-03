Intel’in 25 yıllık serüveni sona eriyor

ABD merkezli çip üreticisi Intel, Dow Jones Endüstriyel Ortalama endeksindeki 25 yıllık yerini Nvidia’ya bırakıyor. Bu değişiklik, endeksin sahibi S&P Dow Jones Indices tarafından duyuruldu. Intel, 1990’lardan bu yana teknoloji dünyasında önemli bir figür olmasına rağmen, son yıllarda sektördeki rekabete ayak uydurmakta zorlandı. Geçmişte bilgisayar işlemcisi üretimiyle tanınan şirket, son dönemde ise hem üretim hem de inovasyon alanında rakiplerine karşı geri planda kaldı.

Intel ve TSMC Arasındaki Üretim Yarışı

Intel, sektördeki üstünlüğünü zamanla Tayvanlı çip üreticisi TSMC’ye kaptırdı. TSMC’nin gelişmiş üretim teknolojileri, sektörde daha ileri seviyede ve yüksek performanslı çiplerin üretilmesine olanak sağladı. Ayrıca, Intel’in generatif yapay zeka furyasından yeterince yararlanamaması, OpenAI gibi yenilikçi yatırımları kaçırması da geride kalmasına yol açtı. Özellikle yapay zeka ile güçlendirilmiş yazılımlar ve çipler, sektörde yeni bir dalga yaratırken, Intel bu gelişmelere tam anlamıyla ayak uyduramadı.

Hisse Performansı ve Piyasa Konumu

Intel’in hisse senedi fiyatı, yılbaşından bu yana %54 oranında değer kaybederek endeksteki en kötü performans sergileyen şirket haline geldi. Bu düşüş, Intel’in fiyat-ağırlıklı olan Dow Jones endeksinde en düşük hisse fiyatına sahip olmasına yol açtı. Öte yandan Nvidia, aynı dönemde %150’den fazla değer kazanarak yükselişini sürdürdü. Bu yıl yapılan 10’a 1 hisse bölünmesi de Nvidia’nın perakende yatırımcılar için daha cazip hale gelmesini sağladı ve endekse dahil edilme sürecini hızlandırdı.

Nvidia’nın Yükselişi ve Yapay Zeka Çiplerinin Gücü

Nvidia, özellikle yapay zeka odaklı çip üretimiyle sektörde devrim niteliğinde bir ilerleme kaydetti. Generatif yapay zeka teknolojilerinin temel yapı taşı olan grafik işlemciler (GPU) ile Nvidia, küresel yarı iletken pazarında önemli bir konuma yükseldi. 1990’larda oyuncular için popüler olan Nvidia çipleri, günümüzde yapay zeka araştırmaları ve uygulamaları için vazgeçilmez hale geldi. Nvidia’nın hisseleri, son iki yıl içinde yedi kat değer kazanarak piyasa değerinde ikinci sıraya yerleşti. Yapay zekanın çip sektörü üzerindeki etkisinin giderek arttığı bu dönemde, Nvidia’nın sektördeki önemi daha da belirgin hale geliyor.

Bu değişiklik, teknoloji dünyasında yaşanan hızlı dönüşümün bir yansıması olarak görülüyor. Intel, tarihindeki başarılara rağmen yeniliklere yeterince hızlı adapte olamamanın bedelini öderken, yapay zeka teknolojilerine öncülük eden Nvidia, endekste yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.