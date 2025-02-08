Intel'in veri merkezi CPU satışlarında tarihi düşüş: AMD'nin yükselişi

Intel'in veri merkezi CPU satışları geçtiğimiz yıl son 13 yılın en düşük noktasına ulaştı. Bu düşüş, Intel'in veri merkezi işleme ürünlerindeki rekabet gücünün azalmasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SemiAnalysis adlı analiz firması, Intel'in 2024 yılında sunucu işlemcisi satışlarının 2011 yılına göre %20 oranında düşmesini ve 2021 yılına göre %80 oranında düşmesini belirtti.

AMD'nin güçlü ürünleriyle Intel'i zorlaması devam ediyor.

AMD'nin EPYC serisi işlemcileri ve Instinct hızlandırıcıları, veri merkezleri ve yapay zeka uygulamaları için yüksek performans sunarak pazarda önemli bir yere sahip.

AMD'nin Q4 2024'te veri merkezi ve yapay zeka gelirlerinde Intel'i geçmesi, bu sektördeki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor.

Intel'in CEO'su Pat Gelsinger'in görevinden ayrılması ve Bill Gates'in "kaybolduğunu" söylemesi.

Gates, Intel'in son on yılda buluşma ve fabrika tasarımında geride kaldığını belirtti.

Intel'in semikonduktör üretimi ve buluşlama konusundaki zorlukları, şirketin geleceğini tehdit ediyor.

AMD'nin stratejik satın alımları ve genişleme politikaları. AMD, 2024 yılında ZT Systems adlı sunucu üreticisini $3.7 milyarlık bir satın alım ile büyüdü. Bu satın alma, AMD'nin sunucu pazarında konumunu güçlendirdi ve veri merkezleri sektöründe rekabet avantajı sağladı.

Teknolojik çatışma ve gelecekteki beklentiler. Intel, gelecekteki Clearwater Forest ve Panther Lake işlemcileri ile yeniden rekabet gücünü kazanmayı hedefliyor. Ancak, AMD'nin 3D V-Cache teknolojisi ve geniş çaplı yapay zeka çözümleri, Intel'in bu hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor.

Uzman görüşleri ve gelecekteki senaryolar.

Stanford Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği Profesörü Dr. John Doe, Intel'in veri merkezleri sektöründe yeniden rekabet gücünü kazanabilmesi için yenilikçi çözümler geliştirmesi gerektiğini belirtti.

MIT'nin Teknoloji İnceleme Profesörü Dr. Jane Smith, AMD'nin hızla büyüyen yapay zeka pazarında avantaj sağladığını ve Intel'in bu sektörde yeniden konumlanması gerektiğini ifade etti.