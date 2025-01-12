Inter, 3 puanı tek golle aldı

Serie A’nın 19. haftasında Inter, Stadio Pier Luigi Penzo’da Venezia’yı 1-0 yenerek kritik bir galibiyet elde etti. Maçın tek golü, Matteo Darmian’dan geldi. İtalya Süper Kupa finalindeki Milan mağlubiyetinin ardından sakatlıklarla boğuşan Inter, bu zorlu karşılaşmada kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında Kristjan Asllani’nin uzun pasını Lautaro Martinez, şık bir dokunuşla kontrol etti ve sert bir şutla kaleyi yokladı. Kaleci Filip Stankovic topu çeldi ancak Matteo Darmian, dönen topu ağlara göndermeyi başardı.

Venezia, defans hattındaki eksiklere rağmen etkili ataklarla rakip kalede tehlikeler yarattı. Gianluca Busio’nun 74. dakikada uzak köşeye gönderdiği şut direkten dönerken, Joel Pohjanpalo’nun pozisyonu ofsaytla sonuçlandı. Inter savunmasında Alessandro Bastoni, Joel Pohjanpalo’nun etkili şutunu bloke ederek takımını rahatlatan bir müdahalede bulundu.

Inter’de Marcus Thuram ve Davide Frattesi’nin hızlı hücumlarla rakip kalede tehlike yaratma çabaları sonuç vermedi. Venezia ise özellikle Gaetano Oristanio ve Issa Doumbia ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Kaleci Yann Sommer, Doumbia’nın kafa şutunu mükemmel bir refleksle kurtardı.

Bu galibiyetle Inter, Serie A’daki iddiasını sürdürürken, Venezia ise 20. sıradan kurtulmak için mücadele etmeye devam ediyor. Karşılaşma, Inter’in disiplinli oyun anlayışı ve savunmadaki direnciyle dikkat çekti.