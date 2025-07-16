Inter Lookman için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı!

Inter Serie A'da yılın transfer bombasını patlatmak istiyor.

Son Şampiyonlar Ligi finalisti, geçtiğimiz sezon çıktığı 40 maçta 20 gol, 7 asistlik performansıyla yıldızlaşan Atalanta'nın Nijeryalı forveti Adamola Lookman için kesenin ağzını açtı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Lookman ile anlaşmaya varan Inter, bu transfer için Atalanta'ya 40 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Buna karşılık Atalanta ise kilit oyuncusunun satışından en az 50 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

Taraflar arasında müzakerelerin hız kazanması ve Lookman transferinde kısa süre içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.