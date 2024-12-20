İnter - Udinese maçı yarıda kesildi. Taraftar kalp krizi geçirdi

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İnter - Udinese maçı yarıda kesildi. Taraftar kalp krizi geçirdi

İtalya Kupası kapsamında İtalyan devi İnter, evinde Udinese’yi ağırlıyor. İlk yarıda maç oynanırken bir taraftar fenalaştı. Fenalaşan taraftar apar topar hastaneye kaldırıldı. O anda maç yarıda kesildi. Taraftarın kalp krizi geçirdiği belirtildi.

İtalya Kupası kapsamında İtalyan devi İnter, evinde Udinese’yi ağırlıyor. İnter, ilk yarıyı Asllani ve Arnautovic’in golleriyle 2-0 önde kapattı.

İlk yarıda maç devam ederken, talihsiz bir olay yaşandı. İnter tribününde bulunan bir taraftar fenalaştı. Taraftarın fenalaştığını gören diğer taraftarlar durumu yetkililere haber verdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yetkililerin olaya müdahalesi sonrası maç yarıda kesildi. Endişeli bekleyiş sürerken sağlık ekiplerinin müdahalesiyle fenalaşan taraftar hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası maç kaldığı yerden devam etti. TRT Spor muhabirinin ikinci yarı başında yaptığı açıklamada, rahatsızlanan taraftarın kalp krizi geçirdiğini ifade etti.

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