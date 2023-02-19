19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hakan Çalhanoğlu girdi, Inter coştu

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Inter, Udinese'yi 3-1 yendi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 05:22
Takip Et

Inter, Udinese'yi yenerek Serie A'da zirve takibini sürdürdü

Hakan Çalhanoğlu girdi, Inter coştu
+
Aa
-

Milano'da Giuseppe Meazza Stadı'ndaki mücadelede Serie A'da zirveye oynayan Inter ile orta sıralardaki Udinese kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Inter, Romelu Lukaku'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk Udinese, 43. dakikada Sandi Lovric ile beraberlik golünü buldu: 1-1. 

İlk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada Marcelo Brozovic’in yerine oyuna dahil oldu.

Hakan'ın girişiyle Inter adeta coştu ve atak üstüne atak geliştirmeye başladı.

Inter, 73. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile maçta yeniden üstünlüğü yakaladı: 2-1.

Maçın skorunu belirleyen golü ise 89. dakikada Lautaro Martinez attı: 3-1.

Inter, Udinese’yi 3-1 mağlup ederek puanını 47'ye çıkardı. Bu sonuçla Inter, lider Napoli ile arasındaki 15 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
1
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
2
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
3
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
4
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
5
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı
6
﻿YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı
﻿YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
7
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Porto-Rio Ave maçında duygusal anlar: Atsu'yu unutmadılar
﻿Porto-Rio Ave maçında duygusal anlar: Atsu'yu unutmadılar
﻿Porto-Rio Ave maçında duygusal anlar: Atsu'yu unutmadılar
﻿Zeytinburnu önlerinde sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı
﻿Zeytinburnu önlerinde sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı
﻿Zeytinburnu önlerinde sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı
﻿Adana’da 4.4 büyüklüğünde deprem
﻿Adana’da 4.4 büyüklüğünde deprem
﻿Adana’da 4.4 büyüklüğünde deprem
﻿THY ücretsiz tahliye uçuşunu 1 Mart'a kadar uzattı
﻿THY ücretsiz tahliye uçuşunu 1 Mart'a kadar uzattı
﻿THY ücretsiz tahliye uçuşunu 1 Mart'a kadar uzattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.