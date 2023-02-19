Hakan Çalhanoğlu girdi, Inter coştu

Milano'da Giuseppe Meazza Stadı'ndaki mücadelede Serie A'da zirveye oynayan Inter ile orta sıralardaki Udinese kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Inter, Romelu Lukaku'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk Udinese, 43. dakikada Sandi Lovric ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada Marcelo Brozovic’in yerine oyuna dahil oldu.

Hakan'ın girişiyle Inter adeta coştu ve atak üstüne atak geliştirmeye başladı.

Inter, 73. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile maçta yeniden üstünlüğü yakaladı: 2-1.

Maçın skorunu belirleyen golü ise 89. dakikada Lautaro Martinez attı: 3-1.

Inter, Udinese’yi 3-1 mağlup ederek puanını 47'ye çıkardı. Bu sonuçla Inter, lider Napoli ile arasındaki 15 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.