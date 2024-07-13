Inter'e İranlı santrfor

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Inter'e İranlı santrfor

İtalya Serie A'da sezonu şampiyon olarak bitiren Inter, yeni transferini açıkladı.

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, İranlı santrfor Mehdi Taremi'yi transfer ettiğini duyurdu.

Inter'in internet sitesinden yapılan açıklamada Taremi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Taremi sözleşme imzalamasının ardından "Inter'e katılmaktan gurur duyuyorum. Taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

31 yaşındaki Taremi, son 5 sezondur Portekiz'in Porto takımında forma giyiyordu.

İranlı golcü, geçtiğimiz sezon çıktığı 35 resmi maçta 11 gol atarken, 6 asist yaptı.

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