İnter'in hedefi 70 milyon euro

Gazzetta dello Sport'un haberine göre İnter yönetimi, yeni sezonda istediği transferleri yapabilmek için bütçesini yükseltmek zorunda ve bunun altından da eldeki oyuncuları satmayı planlıyor.

İnter'in 2021'de Achraf Hakimi ve Romelu Lukaku gibi oyuncuları sattığı gibi transfer piyasalarında kar elde etmek için büyük isim satışı yapmasına gerek kalmayacağı düşünülüyor.

İnterli yetkililerin açıklamalarına bakılırsa yönetimin önceliği şampiyon takımın omurgasını korumak olacak. İtalyan spor yorumcuları bu tarz açıklamaları göz önünde bulundurarak Andre Onana veya Marcelo Brozovic gibi genç yıldızların satılmayacağını savunuyor.