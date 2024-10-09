İnternet faturaları hakkında yeni gelişme. Türk Telekom CEO'su sudan ucuz demişti

Bakan Uraloğlu, internet faturalarına son dönemde en az yüzde 300 zam gelmesi sonrası konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de son zamanda internet ve telefon faturalarının fiyatlarına yapılan zamlar vatandaşı canından bezdirdi. Dört kişilik bir ailenin bir aylık ortalama fatura gideri 1000 lira.

Faturaların bu kadar fahiş olması bir tarafa kullanılan internet hızı da dünya sıralamasında oldukça düşük,

TÜRK TELEKOM CEO'SU: SUDAN UCUZ

Türk Telekom'un CEO'su Ümit Önal yaptığı son açıklamada Türkiye'deki internet fiyatlarının sudan ucuz olduğunu ifade etmişti. Önal, "Fiyatlar Avrupa'nın çok altında. Hatta Irak'ta bile çok daha pahalı tarifeler. Bugün Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ayda 5-8 damacana su tükettiğini düşünürsek ve bir alegori yaparsak Türkiye'de internet tarifeleri 'sudan ucuz' demek yanlış olmaz” dedi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, internet sağlayıcılarının serbest piyasa olmasından dolayı müdahale edemediklerini duyurdu. Yani internet faturalarının fahiş fiyatlar uygulamasına müdahale edilmeyecek.