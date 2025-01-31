İnternet kullanımına yaş sınırlandırması mı geliyor? Bakan açıkladı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İnternet kullanımına yaş sınırlandırması mı geliyor? Bakan açıkladı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "16 yaşının altındaki gençlerimiz çocuklarımız sosyal medyaya girmesinler istiyoruz. 2025 yılı içerisinde belli bir düzenlemeleri yapma ile ilgili bir çalışmamız gayretimiz var." dedi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'te Fulya Kalfa'nın programına konuk oldu. Uraloğlu katıldığı programda internet kullanımı için 16 yaş sınırı getirilmesine yönelik gayretleri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

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"Dünyada bu konuda çok fazla uygulamalar var. En gelişmiş ülkesinden diğer ülkelerine kadar refleks şudur, bir birey yani doğuşundan hangi yaşa gelinceye kadar karşısına çıkacak olayları daha objektif bir şekilde anlayabilir sorgulayabilir bu hangi yaştır. Mesela baktığınız da evlenme yaşı 18'dir, ehliyet alma yaşı 17'dir gibi belli yaş bariyerleri koyduk. O zaman burada çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif kriterlere göre verebilmelerini sağlayacak bir ergenliğe bir yaşa gelmiş olmaları gerekir. 16 yaşının altındaki gençlerimiz çocuklarımız sosyal medyaya girmesinler istiyoruz. Niye? Gerçekten oradan çok fazla faydalanacakları şeyler yoktur. Hele hele Türkiye’de yakın geçmişimizle yaşanması bazı olaylar da bunu niye olması gerektiği noktasında bize bazı işaretler veriyor. İnşallah 2025 yılı içerisinde belli bir düzenlemeleri yapma ile ilgili bir çalışmamız gayretimiz var."

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