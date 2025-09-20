İnternet üzerinden cinsel içerik paylaşan 2 kişi tutuklandı

İnternet üzerinden cinsel içerik paylaşan 2 kişi tutuklandı

Isparta'da polis ekiplerince internet üzerinden müstehcen içerik paylaştığı tespit edilen 4 şüpheli, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta'da polis ekiplerince internet üzerinden müstehcen içerik paylaştığı tespit edilen 4 şüpheli, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital ortamda suç teşkil eden içeriklere karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyona gerçekleştirdi. İnternet üzerinden müstehcen görüntü paylaştığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs, 3 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 19 Eylül Cuma günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

