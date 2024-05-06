İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan çetelere darbe: 38 gözaltı

Kaynak: Haber Merkezi
İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan çetelere darbe: 38 gözaltı
İnternet üzerinde sahte araç ilanı, kiralık villa ve yüksek kazanç vaadiyle internet üzerinden dolandırıcılık yapan 38 kişi 19 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadan siber suçlulara karşı operayon...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirtilen çeteler baskın düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, Zanlıların sahte araç ilanı, kiralık villa yüksek kazanç vaadiyle, yatırım vaadiyle forex üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirtilen 38 kişinin yakalandığını belirtti. Jandarma tarafından yakalanan şahısların hesaplarında 62 milyon liralık hareket olduğunun tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayara el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakana Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

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