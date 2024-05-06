İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan çetelere darbe: 38 gözaltı

Jandarmadan siber suçlulara karşı operayon...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirtilen çeteler baskın düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, Zanlıların sahte araç ilanı, kiralık villa yüksek kazanç vaadiyle, yatırım vaadiyle forex üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirtilen 38 kişinin yakalandığını belirtti. Jandarma tarafından yakalanan şahısların hesaplarında 62 milyon liralık hareket olduğunun tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayara el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakana Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şöyle: