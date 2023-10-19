İnternette istihbarat tuzağı. Gizlice tüm bilgileri çalıyorlar

İngiliz istihbaratı MI5’ın başkanı, Çin’in internet üzerinden yaptığı casusluk faaliyetlerinin ‘destansı’ boyuta ulaştığını açıkladı.

İnternette istihbarat tuzağı. Gizlice tüm bilgileri çalıyorlar

İnternetteki Çin tehdidine karşı ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda’nın istihbarat kurumlarının başkanları bir araya geldi.

MI5 başkanı Ken McCallum, Birleşik Krallık’ta 20 binden fazla kişiye Çinli casuslar tarafından internet üzerinden gizlice yaklaşıldığını dile getirdi.

On binlerce İngiliz işletmesini yeni teknolojilerinin çalınabileceği konusunda uyardıklarını kaydetti.

Ken McCallum, Beş Göz ittifakının güvenlik şeflerinin Kaliforniya’da yaptığı toplantıda, BBC’ye verdiği bir röportajda “Bu konuda, destansı bir ölçekte süren bir kampanya tespit ettik” dedi. Hem kamuoyuna yapılan açıklamalarda hem de girişimciler ve yatırımcılarla yapılan kapalı oturumda istihbarat şefleri en son araştırmaların çalındığı konusunda uyarıda bulundular.

McCallum, MI5’in şu anda İngiltere’de 20 binden fazla kişiye LinkedIn gibi profesyonel ağ siteleri üzerinden yaklaşarak hassas bilgiler vermelerini sağlamaya çalıştığından şüphelenildiğini ve bu rakamın daha önce bildirilenin iki katı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl MI5 ayrıca, genellikle karmaşık şirket yapıları aracılığıyla, Birleşik Krallık şirketleri ve üniversiteleri tarafından geliştirilen hassas teknolojiye erişim sağlamayı düşünen ya da aktif olarak buna çalışan 20’den fazla Çinli şirket vakasıyla karşılaştı.

MI5 başkanı, Yapay Zeka gibi en ileri alanlarda yapılan araştırmaların çalınmasının sonuçlarının sadece bir şirketin karlılığı için değil, aynı zamanda batı ülkelerinin geleceği için de önemli olduğu uyarısında bulundu ve “Otoriter devletlerin bu teknolojilerin kendilerine sunabileceği fırsatlara odaklandıklarını biliyoruz.” diye konuştu.

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