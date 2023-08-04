İnternetten az kullanılmış tabut satışı

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir internet sitesinde satışa çıkarılan ‘Sahibinden satılık az kullanılmış tabut’ ilanı görenleri hayrete düşürdü. İlan karşısında şaşkınlık yaşayan bazı vatandaşlar pazarlığa girerken bazıları ise tepki gösterdi. İlan sahibi Yücel Korkmaz, "Kur fiyatları arttığı için fiyat arttı, şu an bin 500 TL'ye satıyorum.” dedi.

KAYNAK: İHA
İnternetten az kullanılmış tabut satışı

Pendik’te bir organizasyon şirketinde çalışan Yücel Korkmaz, tiyatro oyunlarında kullandıkları tabutu internet sitesi üzerinden satışa çıkardı.

'Sahibinden satılık az kullanılmış tabut’ ilanını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizlemeyerek ilan sahibine mesaj attı. Kimileri ilan sahibi Korkmaz ile fiyat pazarlığına girdi, bazıları ise 'Bize ölümü hatırlattın' mesajları attı.

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Tabutu daha önce 350 TL’ye satışa çıkaran Yücel Korkmaz, ilanını daha sonra güncelleyerek fiyatı bin 500 TL’ye çıkardı. Korkmaz, yaptığı açıklamada, “İlanı sosyal medyaya koydum, 350 TL fiyat ile. Bir arkadaş da bana yazdı ‘250 TL olur mu?’ dedi. Ben de ‘Sana bedava olsun ne yapacaksın?’ diye sordum, bana gülücük mesajı attı.

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Ama şimdi güncelledim, tabut ikinci el fiyatına, yeni gibi, tiyatrolarda kullandık çok hasarı yok, alıcısı varsa benle iletişime geçebilir, şimdiden hayırlı olsun.

Birkaç kişi şaşkın ifade içeren emoji attı. Şaşırdılar çoğunlukla, şaşırıyorlar. Sosyal medyaya attığımda bazıları ‘Ne güzel bize ölümü hatırlattın’ diye mesaj attılar. Mesaj atanlara ‘Ne yapacaksınız?’ diye sorduğumda ‘Merak ettik kullanmayacağız’ dediler.

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Tabut yapan dükkanların marangozların iletişimleri internette var ama böyle ikinci el tabut satışı yapan hiç görmedim, ben de bir farkındalık olsun diye, hem de ölümü hatırlatmak için böyle bir şey yaptım.

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Bir gün bu tabutun da lazım olacağını hatırlatmak istedim. Yaklaşık 6 senedir bu tabut biz de tiyatrolarda kullandık, bazen depoda gördüğümüz zaman ölümü hatırlatıyordu ürperti hissettik.

Boş bile olsa insanı soğuk bir duyguya sokuyor, ama ölümü de hatırlamak gerekiyor. Tabut için sosyal medyada Beyaz Melek, Beyaz At gibi yorumlar geldi. Kur fiyatları da arttığı için fiyat arttı, şu an bin 500 TL'ye satıyorum.” dedi.

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