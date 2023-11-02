İnternetten bu ürünleri alanlar dikkat. Sağlığınızdan olabilirsiniz

Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’ın haberine göre; Son yıllarda birçok fenomen kendi adına kozmetik ürünler çıkararak piyasaya sürüyor.

Sahte, içeriğinde zararlı kimyasallar bulunduran kozmetik ürünleri ise, internet üzerinden veya ucuzluk mağazalarına kontrolsüz şekilde satışa sunuluyor.

Uzmanlar, merdiven altı üretimi de içeren bu ürünlerin sizi sağlığınızdan edeceğini de sıklıkla vurguluyor. Kozmetolog Ayşenur Yazıcı, sahte kozmetik ürünlerin nasıl tespit edilebileceğini Milliyet’e anlattı.

ÖNCE ÜCRETE BAKILIYOR

Kozmetik ürün satın alınma sürecinde içeriğinin güvenli olup olmadığından değil çok ucuz olmasına bakıldığını söyleyen Yazıcı, “Kozmetik ürünlerde kullanılan hammaddelerin denetlenmesi ve kozmetikte kullanıma uygun hale getirilmeleri sırasında dermatolojik testler, mikrobiyolojik testler, ağır metal testleri gibi birçok aşamadan geçirilir. Bunlar maliyettir. Ama güvendir. Kaliteli hammadde pahalıdır. Köpürtücü sentetik maddeler ucuzdur, ama risklidir. Bitkiden elde edilenler güvenlidir ama daha pahalı maliyet çıkartır” dedi.

SORGULAMADAN ALMAYIN

Ayşenur Yazıcı, bir kozmetik ürünün güvenli olup olmadığını anlamak için yapılması gerekenlerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Sağlık Bakanlığı’nın Ürün Takip Sistemi’nden (ÜTS) kullandığınız ürünün kayıtlı olup olmadığını görebilirsiniz. Bu sistemde aldığınız ürünün marka bilgisi, ürünün kullanma kılavuzu, ambalaj ve kutu görseli, Türkçe etiket bilgisi, ithalat ve imalat bilgisi, menşei ülke, ürün beyan bilgileri ürünün cinsi, ürünün fonksiyonu, ürünün tipi gibi tüm bilgiler yer almaktır. Eğer ürününüzün üzerindeki barkot ile sisteme girdiğiniz bu bilgiler çıkmıyorsa bu ürünün kayıt dışı ve orijinal olmayan bir kozmetik olduğunu gösteriyor.”

NASIL YAPABİLİRSİNİZ?

ÜTS, web sitesi üzerinden veya mobil uygulama ile erişim sağlanabilen bir site. Sadece barkodlu ürünler için sorgulama işleminin yapılabildiği ÜTS’nin web sitesine girin. Bilgi bankası butonuna tıklayın. Sorgulamak istediğiniz ürünün barkod kodunu yazın. Sorgula butonuna bastıktan sonra sonuçlara kısa sürede ulaşmak mümkün. Eğer ürün burada çıkmıyorsa kayıt dışıdır.

İNTERNETTEKİ PUANLAMAYA KANMAYIN

Bazı kozmetik ürünlerin üzerinde ya da satış ortamında “Tedavi eder” ya da “Bir ayda tüm lekeleri yok eder” gibi ifadelerin bulunduğunu belirten Ayşenur Yazıcı, bu tür ibarelerin kullanılmasının yasak olduğunu vurguluyor. “Bu ibarelerin olduğu ürünler zaten güvenli ürünler değildir” diyen Yazıcı, şunları söylüyor: “Bu ibareler hiçbir kozmetik ürünün üzerinde yazamaz. Ancak bu şekilde sosyal medyada satışı yapılan ürünler var. Ürün yorumlarına bakıyorsunuz hepsine 5 puan verilmiş. İster istemez insanlar etkilenip, alıyor. Oysa bu tür ürünlerin üzerinde bu ibarelerin yer almayacağını bilseniz belki de hiç kullanmayacaksınız. Denetimlerin sıklaştırılması, özellikle Instagram’da satışta çok sık gördüğümüz Çin’den getirilmiş ürün üzerinde etiket koyarak yalan vaatlerle satış yapan milyon takipçili yerlerin sıkı bir denetimden geçmesi gerekiyor.”