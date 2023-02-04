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Kaçak milyarder kadın Nusret'in dükkanından çıktı. İnterpol dünyanın her yerinde onu arıyor

Dünyaca ünlü et restoranların sahibi Nusret'nin Dubai’deki restoranına gelen milyarder bir kadının İnterpol tarafından dünyanın her yerinde kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 12:52
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İnterpol dünyanın her yerinde onu arıyor. Kaçak milyarder kadın Isabel dos Santos Nusret'in dükkanından çıktı

Kaçak milyarder kadın Nusret'in dükkanından çıktı. İnterpol dünyanın her yerinde onu arıyor
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Sosyetik et restoranları sahibi Nusret Gökçe’nin Dubai’deki restoranına gelen milyarder bir kadının fotoğrafı dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

 

Ünlü şefin elleriyle yemek yedirdiği kadının Interpol'ün hakkında kırmızı bülten çıkardığı, eski Angola Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un kızı 49 yaşındaki Isabel dos Santos olduğu ortaya çıktı. Interpol’ün kırmızı bültenle dünyanın her yerinde aradığı Santos’un eğlenceli halleri tepkilere neden oldu.

AFRİKA'NIN EN ZENGİN KADINI

Interpol’ün hakkında zimmete para geçirme, dolandırıcılık, nüfuz ticareti ve kara para aklama iddialarıyla tutuklanması için kırmızı bültenle arama kararı çıkarttığı Afrika’nın en zengin kadını olarak kabul edilen Santos’un sosyal medyada paylaşılan karesi kısa sürede gündem oldu.

2017 yılına kadar 38 yıl hüküm süren Angola’nın eski başkanı Jose Eduardo dos Santos’un yönetimi sırasında 5 milyar dolarlık parayı aklamakla suçlanan Isabel dos Santos hakkında uluslararası tutuklama emri çıkartılmıştı. Interpol’un resmi raporlarına göre Santos’un sıklıkla Portekiz, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu belirtiliyor.

ELLERİYLE YEDİRMİŞ

Polisin arama kararına rağmen Santos, lüks gezilerine devam ediyor. Son olarak Katar’daki Dünya Kupası’ndaki fotoğraflarını yayınlayan Santos, Nusret Gökçe’nin Dubai’deki restoranında et yerken görüntülendi. Gökçe’nin kadını elleriyle beslediği anlar Santos’un bir arkadaşının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Venezuela'da muhalefetin önde gelen isimleri ve sosyal medya kullanıcıları, ülkelerinde ekonomik kriz yaşandığı bir dönemde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun İstanbul'da Nusr-Et adlı lüks bir lokantada yemek yemesine tepki göstermişti.

 

 

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