INTERPOL'den Afrika'da dev operasyon: 1000'den fazla göz altı

Düzenleme: Taner Yener
INTERPOL'den Afrika'da dev operasyon: 1000'den fazla göz altı

INTERPOL liderliğinde gerçekleştirilen Serengeti 2.0 Operasyonu, Afrika'da faaliyet gösteren siber suç çetelerine ağır darbe vurdu. Operasyon kapsamında 97 milyon doların üzerinde paraya el konulurken 1000'den fazla şüpheli gözaltına alındı.

INTERPOL, Kaspersky'nin siber istihbarat sağladığı müşterek bir operasyonla, Afrika'daki organize suç ağlarına karşı büyük bir başarı elde etti. INTERPOL, "Serengeti 2.0" adı verilen operasyona 18 Afrika ülkesi ve İngiltere'nin katkı sunduğunu açıkladı.

Operasyon kapsamında fidye yazılımı, iş e-postası ele geçirme (BEC) dolandırıcılıkları ve çevrimiçi saadet zincirleri gibi siber suçlar hedef alındı. Yapılan baskınlarda 1.209 şüpheli gözaltına alınırken, 11.432'den fazla kötü amaçlı siber altyapı etkisiz hale getirildi. Siber suç örgütleri tarafından dolandırıcılık suretiyle ele geçirilen yaklaşık 97 milyon dolarlık paraya el konuldu. Söz konusu meblağın 88.000'i aşan mağdurlardan elde edildiği belirtildi.

Operasyonun Zambiya yağında kripto para yatırım dolandırıcılığı yapan bir çete ağı tamamen çökertildi. Çetenin söz konusu dolandırıcılık yöntemiyle 65.000 civarı kişiden 300 milyon doları aşkın vurgun yaptığı belirtildi. Zambiya merkezli olan çeteyle bağlantılı 15 kişi tutuklanırken, yurtdışı bağlantılarının tespiti için soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
9 günlük izinle 38,5 gün tatil: Turna.com 2026 resmi tatil rehberi
9 günlük izinle 38,5 gün tatil: Turna.com 2026 resmi tatil rehberi
INTERPOL'den Afrika'da dev operasyon: 1000'den fazla göz altı
INTERPOL'den Afrika'da dev operasyon: 1000'den fazla göz altı
Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması! 'Sonraki maçı düşünerek kararlar alıyoruz'
Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması! 'Sonraki maçı düşünerek kararlar alıyoruz'
Joao Pereira Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu: "Maç 11'e 11 oynanıyor"
Joao Pereira Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu: "Maç 11'e 11 oynanıyor"
Rantın büyüğü Çerçioğlu'na mı? Miktar dudak uçuklattı... "AKP'ye geçmeden iki gün önce..."
Rantın büyüğü Çerçioğlu'na mı? Miktar dudak uçuklattı... "AKP'ye geçmeden iki gün önce..."