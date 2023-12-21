Interpol'ün aradığı 2 Iraklı Yalova'da yakalandı

Kaynak: İHA
Interpol'ün aradığı 2 Iraklı Yalova'da yakalandı
Yalova’da Interpol'ün rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık suçlarından kırmızı bültenle aradığı 2 Iraklı şahıs saklandıkları villada yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, 19 Aralık 2023 tarihli Kırmızı Bültenle Uluslararası seviyede aranan 2 Irak uyruklu zanlının Yalova’da bir villada saklandığı bilgisine ulaştı.

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“Rüşvet ve Yolsuzluk” suçlarından aranan B.A. ve “Rüşvet, Yolsuzluk ve Hükümete Karşı Dolandırıcılık” suçlarından aranan M.A. polisin düzenlendiği operasyon sonucu saklandıkları villada yakalandı.

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Şahsıların emniyetteki işlemlerinin ardından Irak’ın resmi makamlarına teslim edileceği öğrenildi.

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