İntihardan vazgeçti çakmağı çaktı olanlar oldu. Mahalle savaş alanına döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
İntihardan vazgeçti çakmağı çaktı olanlar oldu. Mahalle savaş alanına döndü

Gazı açtıktan sonra intihardan vazgeçen şahıs sigara yakınca ev havaya uçtu. Olay sırasında 8 kişi yaralandı.

İntihar edecekti, son anda vazgeçti ama bir şeyi unutmuştu...İşte o unutkanlık pahalıya patladı.

Japonya'da bir apartman dairesinde yaşayan şahıs, intihar etmek için önce gazı açtı.Hayat tatlıydı, vazgeçti ama yapılmayacak bir hatayı yaptı.
Japonya'nın Saitama eyaletinde dün gece büyük bir patlamayla sarsıldı. Kawaguchi şehrindeki 15 katlı bir binanın 3’üncü katındaki dairede büyük bir patlama yaşandı. Çevrede büyüh hasar oluştu. Patlamayla birlikte 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Hiçbirinin hayati tehlikesi yoktu ama patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan adamın ifadesi olayın nedenini ortaya çıkardı.

“İNTİHARDAN VAZGEÇİP SİGARA YAKTIM”

Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan 40’lı yaşlardaki erkeğin polisteki ifadesi ise kan dondurdu. Şahsın, “Gazı açarak intihar etmeye çalıştım ama daha sonra vazgeçtim. Odayı biraz havalandırdıktan sonra sigara yakınca patlama meydana geldi” dediği belirtildi.

ali1.jpg

foo6.jpg

resim2.jpg

resim5.jpg

Son Haberler
10 yeni fezleke Meclis'te. AKP ve MHP milletvekilleri de var Gündem
10 yeni fezleke Meclis'te. AKP ve MHP milletvekilleri de var
Ata Demirer paraya kıydı. Milyonlar harcayıp aldı sosyal medyadan paylaştı Magazin
Ata Demirer paraya kıydı. Milyonlar harcayıp aldı sosyal medyadan paylaştı
Mehmet Şimşek'ten KKM mesajı geldi Ekonomi
Mehmet Şimşek'ten KKM mesajı geldi
Arda Güler dördünü birden kovdu Spor
Arda Güler dördünü birden kovdu
MSB 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu Gündem
MSB 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu Ekonomi
IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu
İngiltere’de 6 milyon risk altında Dünya
İngiltere’de 6 milyon risk altında