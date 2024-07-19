İntihardan vazgeçti çakmağı çaktı olanlar oldu. Mahalle savaş alanına döndü

İntihar edecekti, son anda vazgeçti ama bir şeyi unutmuştu...İşte o unutkanlık pahalıya patladı.

Japonya'da bir apartman dairesinde yaşayan şahıs, intihar etmek için önce gazı açtı.Hayat tatlıydı, vazgeçti ama yapılmayacak bir hatayı yaptı.

Japonya'nın Saitama eyaletinde dün gece büyük bir patlamayla sarsıldı. Kawaguchi şehrindeki 15 katlı bir binanın 3’üncü katındaki dairede büyük bir patlama yaşandı. Çevrede büyüh hasar oluştu. Patlamayla birlikte 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Hiçbirinin hayati tehlikesi yoktu ama patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan adamın ifadesi olayın nedenini ortaya çıkardı.

“İNTİHARDAN VAZGEÇİP SİGARA YAKTIM”

Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan 40’lı yaşlardaki erkeğin polisteki ifadesi ise kan dondurdu. Şahsın, “Gazı açarak intihar etmeye çalıştım ama daha sonra vazgeçtim. Odayı biraz havalandırdıktan sonra sigara yakınca patlama meydana geldi” dediği belirtildi.