IOC tarihinin ilk kadın başkanı seçildi!

Yunanistan, Costa Navarino'da 19-21 Mart tarihlerinde düzenlenen 144. IOC Genel Kurulu'nda yapılan seçimle, eski Olimpiyat şampiyonu ve Zimbabve'nin en başarılı sporcularından Kirsty Coventry, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin yeni başkanı seçildi. Coventry, bu göreve seçilen ilk kadın ve ilk Afrikalı olarak tarihe geçti. Coventry, görevdeki Thomas Bach'ın istifa etmesinin ardından 24 Haziran'da resmen başkan olacak.

Coventry, yüzme sporunda büyük başarılara imza atmış ve 2004 ve 2008 Olimpiyatları'nda iki altın, dört gümüş ve bir bronz madalya kazanarak Zimbabve'nin en fazla olimpiyat madalyasına sahip sporcusu olmuştu. Sporculuk kariyerinin ardından spor yönetimine adım atan Coventry, 2018-2021 yılları arasında IOC Sporcu Komisyonu Başkanı, ardından 2021'den itibaren Brisbane 2032 Olimpiyat Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

Zimbabve'de sporun gelişimine katkıda bulunan Coventry, ülkesinde Spor Bakanı olarak görev yaparak genç sporcuların yetişmesine destek verdi. Ayrıca, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ve Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) gibi küresel spor kuruluşlarında önemli roller üstlendi.

Coventry, 2018 yılında TMOK tarafından düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na da onur konuğu olarak katılmış ve yarış öncesinde yapılan gösteri etkinliğinde İstanbul Boğazı'nda kulaç atarak yarışa destek olmuştu.

Coventry, görevdeki Thomas Bach'ın istifa etmesinin ardından 24 Haziran'da resmen başkan olacak.