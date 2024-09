iOS 18 güncellemesinin Türkiye saati açıklandı

Apple, Haziran ayında düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2024) tanıttığı iOS 18 güncellemesini bugün kullanıma sundu. ABD'li teknoloji devi, iPhone 16'nın tanıtımının ardından iOS 18'in 16 Eylül tarihinde yayınlanacağını açıklamıştı. Türkiye'deki kullanıcılar, iOS 18 güncellemesini saat 20.00'den itibaren alabilecek.

DESTEKLENEN İPHONE MODELLERİ

iOS 18 güncellemesi, aşağıdaki iPhone modelleri ile uyumlu olacak:

iPhone XR

iPhone XS ve XS Max

iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ve 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max

iPhone 16 ve 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max

iPhone SE (2. ve 3. nesil)

YENİ ÖZELLİKLER

iOS 18, iPhone kullanıcılarına ana ekranlarını kişiselleştirmek için birçok yeni seçenek sunuyor. Kullanıcılar, ana ekran ızgarasında simgeler ve widget'ları istedikleri gibi yerleştirebilecek, ayrıca uygulama ikonlarını ve widget'ları yan yana koymak zorunda kalmadan, açık modda, koyu modda veya özel renk tonlarında kullanabilecekler.

MESAJLARDA YENİLİKLER OLACAK

iOS 18, mesajlar uygulamasında önemli değişiklikler getiriyor. Artık kullanıcılar, metin efektlerini kullanarak mesajlardaki kelimeleri daha etkili bir şekilde ifade edebilecek. Ayrıca, mesajları belirlenen tarih ve saatte gönderilmek üzere planlama imkanı da sunulacak.

İOS VE ANDROİD ARASI İLETİŞİM

iOS 18, RCS mesajlaşma desteği ile iPhone ve Android cihazlar arasında daha iyi platformlar arası iletişim sağlıyor. Bu özellik, okundu bilgisi, yazım göstergeleri, gelişmiş grup sohbeti desteği, yüksek kaliteli fotoğraf ve video paylaşımını kapsıyor.

İPHONE'U MAC'E YANSITMA

Yeni güncelleme, MacOS Sequoia ile birlikte iPhone'ların Mac cihazlara yansıtılmasını ve tamamen kontrol edilmesini mümkün kılıyor. iPhone Yansıtma özelliği etkinleştirildiğinde, Mac üzerinden iPhone bildirimlerini almak da mümkün olacak ve bu bildirimlere tıklandığında iPhone Yansıtma otomatik olarak açılacak.