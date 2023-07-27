İpek Erdem Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı. Hayat Bilgisi'nde Barbi Gamze'ydi

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinin ‘Barbie’ lakaplı oyuncusu İpek Erdem; Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan Taygun Erdem'in kız kardeşi çıktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de vizyona giren filmi sonrası, tüm dünyada Barbie çılgınlığı yaşanıyor. Ünlüler de pembe kıyafetlerle paylaşımlar yaparak Barbie akımına dahil oluyor.

Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan Taygun Erdem ise Barbie çılgınlığının devam ettiği şu günlerde yaptığı paylaşımla dikkat çekti ve ‘Hayat Bilgisi’ dizisinin ‘Barbie’si İpek Erdem’in kız kardeşi olduğunu açıkladı.

İpek Erdem’in diziden karesini paylaşan Taygun Erdem, altına şu notu düştü:

“Dünyada bir Barbie çılgınlığı yaşanıyor. Yıllar önce bu ülkenin de Hayat Bilgisi dizisinde ünlenen bir "Barbie"si vardı. Kendisi benim kardeşim; İpek ERDEM.O hala bizim Barbi'miz.”

İşte o paylaşım…



