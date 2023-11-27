İpek Kıraç gönlünü ünlü Dj'ye kaptırdı. Babası İnan Kıraç evlatlıktan reddetmişti

İpek Kıraç, Suna-İnan Kıraç'ın evlatlığı ve Türkiye'nin en zengin 5. insanı... Babasıyla miras yüzünden kavgalı olan İpek Kıraç, bütün bunları bir kenara bırakıp ünlü DJ Sezer Uysal ile birlikteliğe başladı. Sevgilisi ile ABD'ye giden Kıraç, bir malikanede parti yaptı.

Takvim'in haberine göre çiftin sarmaş-dolaş fotoğrafı da aşkı kanıtladı. Gözler, kızını evlatlıktan reddeden İnan Kıraç'a odaklandı.

KALBİNİ ÇALDI

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, 1984'de dünyaya geldi. Ailesini hiç bilmedi. Çünkü Çocuk Esirgeme Kurumu'na terk edildi.

Ve bir gün Türkiye'nin hatta dünyanın sayılı zenginlerinden olan Suna -İnan Kıraç çifti çocuk esirgemeye gitti. Bu ziyaret İpek Kıraç'ın hayatını değiştirdi. Çünkü Kıraç çifti tarafından evlat edinildi.

İpek Kıraç, 2002'de Koç Lisesi'ni, 2007'de ise Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdi. 2.9 milyar dolarlık servetiyle bugün Türkiye'nin 5'inci zenginiydi.

İş kadını bir süre önce de babası İnan Kıraç'la miras kavgasıyla gündeme geldi. İnan Kıraç, üvey kızını mal kaçırmakla suçlayıp mahkemeye verdi.

İnan Kıraç, tüm varlığına el koymak istediği gerekçesiyle İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetti. İpek Kıraç ise kuracağı vakıf aracılıyla mirasını eğitime muhtaç çocuklara bağışlayacağını söyledi.

İşte film gibi bir hayatın kahramanı olan İpek Kıraç bu kez film gibi bir aşk hikayesiyle gündeme geldi. Ünlü iş kadınının DJ Sezer Uysal ile yeni bir birlikteliğe başladığıı öğrenildi. Hatta ikili Kıraç'a ait olduğu belirtilen özel jetle ABD'nin Vermont Eyaleti'ne gitti.

Bir orman malikanesinde aralarında ünlü DJ Mahmut Orhan'ın da bulunduğu arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Yemekte çekilen bir fotoğraf karesi ise aşkı belgeledi. Sezer Uysal'ın Kıraç'a sarıldığı kare aşkın kanıtı gibiydi.

İş adamı İnan Kıraç, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı olan eşi Suna Kıraç'ı 15 Eylül 2020'de kaybetti. Suna Kıraç, vasiyetinde Temel Ticaret Yatırım A.Ş. hisselerini kızı İpek'e verdi.

Ancak İnan Kıraç bunu kabul etmedi. Kızına miras davası açtı. İpek Kıraç babası İnan Kıraç'a karşı dava açtı. İnan Kıraç'ın mal kaçıran ve halen kaçırmakta bir konumda olduğunu iddia etti ve babasının mal varlıklarına el konulmasını talep etti.

Bunun üzerine İnan Kıraç, İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı. Evlatlıktan ret gerekçesi tüm varlığına el koymak istediği olarak gösterildi.

DJ SEZER UYSAL kimdir?

90'ı aşkın plak şirketi ve 500'den fazla çıkardığı original ve remiks çalışmalarıyla Türkiye'nin en üretken prodüktörlerinden Sezer Uysal, Beatport Top 10 listesinde yer edinmeyi başardı. Ibiza’dan Japonya'ya, çaldığı tüm ülkelerde dikkatleri üzerine çekmiştir.

Bugüne kadar Adam Beyer, Maceo Plex, Armin Van Buuren, Dubfire, Fisher, Oliver Huntemann, John Digweed, Stephan Bodzin, Adriatique, Pete Tong, Max Cooper gibi bir çok prodüktörün desteğini alıp, onlarla aynı sahneyi paylaştı.

Stil vor Talent, Sincopat, Tronic, Suara ve daha birçok plak şirketi ile çalışarak diskografisini her geçen gün arttıran Sezer Uysal, kurucusu olduğu Theory X isimli plak şirketi ile yapmış olduğu eventler sayesinde dünya çapında bir marka haline gelmiştir.