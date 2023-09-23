İpek Tuzcuoğlu kahvesini dezenfekte etti! Görenler gözlerine inanamadı

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Son olarak 'Safir' adlı dizide yer alan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Etiler'de bir mekanda objektiflere yansıdı.

Türk kahvesi sipariş eden Tuzcuoğlu'nun kahvesini içmeden önce çantasından çıkardığı ultraviyole mikrop öldürücü ışığıyla kahvesini dezenfekte etmesi görenleri şaşkınlık içerisinde bıraktı.

"PANDEMİ SONRASI HASSASLAŞTIM"

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili "Zaten titiz bir insandım, özellikle pandemi sonrası iyice hassaslaştım bu konuda. Çantamdan eksik etmiyorum antibakteriyel cihazımı. Temizlik hastası oldum çıktım diyebilirim." dedi.

"ASMALI KONAK'I İZLEYİP MESAJ ATIYORLAR"

Bir döneme damga vuran 'Asmalı Konak' dizisinde 'Dicle' karakteri ile kamera karşısına geçen Tuzcuoğlu, "Hâlâ 'Asmalı Konak'ı izleyip, mesaj atıyorlar. Devamı daha çekilemez, çok zor. Onun devamı olmaz" şeklinde konuşmuştu.