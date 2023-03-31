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Bu Apple dünyada tek. Rekor fiyata satılacak

Orijinal kutusunda ve malzemeleriyle satışa sunulan iPhone 1'in rekor fiyata satılacağı ifade edildi. Akıllı telefon açık artırmaya sunulacak.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 10:05
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iPhone 1 rekor fiyata satılacak

Bu Apple dünyada tek. Rekor fiyata satılacak
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Hala fabrikasyon jelatinleri üzerinde olan orijinal iPhone 1'in açık artırmaya çıkarılacağı aktarıldı.

Donald Gajadhar isimli kişinin sahip olduğu orijinal iPhone modeli, Wright açık artırma tarafından satışa sunulacak.

Cihazın en az 60 bin dolar, yani kabaca 1 milyon TL’nin üzerinde bir fiyat etiketiyle satılacağı iddia edildi.

ORİJİNAL KUTUSUNDA İPHONE 1 REKOR FİYATA SATILACAK

 Öncelikle orijinal iPhone modelinin fabrikasyon jelatinleri üzerinde duruyor. Kutu içeriği ise pakete hiçbir şekilde zarar vermeden X-Ray aracılığıyla incelenerek doğrulandı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Jelatinin belirli noktalarında zaman içerisinde ufak çaplı delikler meydana geldiği için kutu tam olarak 0 kondisyonda değil. Bu yüzden de şu ana kadar 32 bin dolara kadar teklif yapıldı. Fakat müzayede evi kutuyu çeşitli testlere sokarak el değmediğini garanti ettiği için 40 ila 60 bin dolar arası bir alıcı bekleyeceğini açıkladı.

Tabii bu fiyata son çıkan iPhone modellerinin altın ve mücevher kaplı versiyonları da satılıyor. Fakat türünün tek örneği olarak görülen bu kutunun da koleksiyoncuların gözünde değeri bir hayli yüksek. Bu nedenle 60 bin seviyesinin aşılacağı öngörülüyor.

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