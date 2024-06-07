iPhone 15 kaç yıl güncelleme alacak? Apple açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
iPhone 15 kaç yıl güncelleme alacak? Apple açıkladı

Apple, iPhone’lar için belirlediği destek süresini duyurdu. Açıklanan süre eleştirilere neden oldu.

Apple, İngiltere'nin yeni Ürün Güvenliği ve Telekomünikasyon Altyapısı (PSTI) düzenlemesine uyum sağlamak amacıyla Nisan 2024'te bir duyuru yaptı. Bu düzenleme, internet bağlantılı ürünlerin güvenliğini artırmayı hedeflerken özellikle de Nesnelerin İnternetini kapsadı.

Şirket, PSTI düzenlemesi gereği iPhone 15 Pro Max modelinin satış tarihinden itibaren beş yıl süreyle güvenlik ve işletim sistemi güncellemesi desteği sağlayacağını açıkladı.

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Buna göre, iPhone 15 serisi, 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren 22 Eylül 2028'e kadar güncellemeler almaya devam edecek. Ancak, Apple'ın rakipleri olan Google ve Samsung, kendi amiral gemisi cihazları için yedi yıl boyunca hem güvenlik hem de işletim sistemi güncellemeleri sunuyor.

BAZI İPHONELAR 6 YIL GÜNCELLEME ALIYORDU

Apple'ın uzun süredir cihazlarına desteğini sürdürdüğü biliniyor. Bazı iPhone modelleri, altı yıl veya daha uzun bir süre boyunca güncelleme alabiliyordu. Bu, çoğu Android cihazın desteğini geride bırakıyor. Ancak, Apple'ın resmi olarak beş yıllık minimum güncelleme süresi belirlemesi, iPhone 15 kullanıcıları arasında hayal kırıklığı yarattı.

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