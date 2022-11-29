iPhone 15 kamerası için şirketle anlaşma sağlandı

Apple, gelecek sene tanıtacağı iPhone 15 serisinde Sony’nin görüntü sensör teknolojisinden destek alacağı ortaya çıktı. Sony’nin görüntü sensör teknolojisi, şu ana kadar kullanılmış iPhone kameralarından daha kaliteli olması için her çözünürlük biriminde doygunluk seviyesini değiştireceğini ifade etti.

Sony sensör, çekim sırasında ışığı yakaladıktan sonra pozlama seviyesini değiştirerek ışığa ters olan alanda bile fotoğrafın net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayacak.

Nikkei Asia, Sony’nin son teknoloji olarak adlandırılan yeni sensörünü şu şekilde açıkladı:

Sony’nin yeni görüntü sensörü, geleneksel sensörlere kıyasla her çözünürlük birimindeki doygunluk sinyali seviyesini kabaca iki katına çıkarıyor. Başka bir deyişle sensörler daha fazla ışık yakalayabilir ve belirli ayarlarda aşırı veya düşük pozlamayı azaltabilir. Bu da bir akıllı telefon kamerasının, konu güçlü bir arka ışığa karşı dursa bile bir kişinin yüzünü net bir şekilde çekmesini sağladı.