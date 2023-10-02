iPhone 15 kullanıcıları dikkat! Sakın bu araçta telefonunuzu şarj etmeyin

iPhone 15 kullanıcıları, BMW otomobillerinin kablosuz şarj panelinde sorun yaşadıklarını açıkladı.

Kablosuz şarj sonrası NFC sorununun çıktığı belirtildi.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; iPhone 15 modelleri, BMW otomobillerinde kablosuz şarj olduktan sonra NFC çiplerinde arıza oluşuyor.

BMW otomobillerinde kablosuz şarj olan iPhone 15 modelleri şarj sonrası Apple Pay kurulamadı hatasının ortaya çıktığı belirtildi.

iPhone 15 NFC çipi özellikle Apple Pay ödemelerinde kullanılması ile biliniyor.

Apple'ın şu an için NFC çipi bozulan telefonların iadesini kabul etse de, soruna daha kesin bir çözüm bulunmasının gerektiğine dikkat çekildi.