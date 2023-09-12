iPhone 15 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 Pro Max ne kadar kaç TL?

Apple yeni iPhone serisi için lansman düzenliyor. Buna göre iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max modellerinin ne zaman ve kaç TL’ye satışa çıkacağı belli olacak. Peki, iPhone 15 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 Pro Max ne kadar kaç TL?

iPhone 15 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 Pro Max ne kadar kaç TL?

Teknoloji devi Apple yeni iPhone'lar için düzenlediği lansmanda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max için özellikleri duyuracak. Yeni iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max’in Türkiye’de ne zaman ve kadara satışa sunulacağı merak ediliyor. Peki, iPhone 15 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 Pro Max ne kadar kaç TL?

İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU MU?

Büyük telefon üreticileri içinde Apple, USB-C kullanmayan tek şirketti. Fakat Avrupa Birliği’nin Eylül 2021’de kabul ettiği bir yasa, üreticilere Aralık 2024’e kadar USB-C’ye geçme zorunluluğu getirmişti. O dönem bu yasanın tüketicilere zarar vereceğini savunan Apple’ın şimdiyse, verilen sürenin dolmasına bir yıldan uzun süre kala USB-C’ye geçmesi bekleniyor.

Apple’ın iPhone dışındaki diğer ürünlerinden iPad ve MacBook’ları yıllardır USB-C ile şarj oluyor. Fakat bu özellik iPhone’lara getirilmemişti.

Uzmanlar, teknoloji devinin Avrupa Birliği için bir tür, dünyanın geri kalanı için başka bir tür telefon üretmek istemeyeceğini, bu yüzden tüm dünya genelinde USB-C’ye geçileceğini düşünüyor.

Yeni iPhone 15 ve 15 Pro cihazlarının özellikleri, önümüzdeki hafta düzenlenecek yıllık Apple sonbahar etkinliğinde tanıtılacak.

Bloomberg’e göre USB-C’ye geçmek, tüketicilere tüm cihazları için tek bir kablo kullanma ve daha yüksek veri transfer hızı imkanları sunacak

Avrupa Birliği’nin kuralı tüm “küçük ve orta boyutlu taşınabilir elektronik cihazları” kapsıyor.

İPHONE 15 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 14 Pro satış fiyatı Türkiye’de 62.541 TL; iPhone 14’ün başlangıç fiyatı 48.304 TL.

iPhone 15’in başlangıç fiyatının 60 bin liranın üzerinde olacağı konuşuluyor. Ancak henüz resmi fiyat açıklaması gelmedi.

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