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iPhone 15 Ultra'nın tasarımı ve adı değişiyor. Analistlerin tahminleri açıklandı

iPhone 14 serisiyle en çok satın alınan cihazlardan olan Apple, iPhone 15 serisinde de aynı başarıyı yakalamayı bekliyordu. Cihaz için tasarım ve ad değişikliği sızıntıları ortaya çıktı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 16:15
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iPhone 15 Ultra'nın tasarımı ve adı değişecek

iPhone 15 Ultra'nın tasarımı ve adı değişiyor. Analistlerin tahminleri açıklandı
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Apple, iPhone 15 Ultra'da tasarım değişikliğine gideceğini açıkladı. Apple analistlerinde biri iPhone 15 Pro Max'ın, yerini iPhone 15 Ultra ismine bırakacağını ifade etti. Apple ayrıca, değişikliği sadece ismiyle sınırlandırmak istemediğinin de altını çizdi.

iPHONE 15'TE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR

ShrimpApplePro tarafından Twitter üzerinden yapılan bir paylaşıma göre; iPhone 15 Ultra, kavisli ekran ve selefine nazaran ince çerçeve ile piyasaya sunulacak. Apple'ın son serisinde, ekran boyutları olarak iPhone 14 serisiyle aynı kalacağı ifade edildi. Apple’ın bu tasarım fikri, “iPhone Android‘e yaklaşıyor” eleştirilerini almasına sebep oldu.


iPhone 15 serinde analistler köklü değişiklikler beklediklerini ifade ederken özellikle yaptığı tüm analizlerin doğru çıkması ile bilinen Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz günlerde Apple’ın önemli bir değişikliğe gittiğini ifade etmişti.

Kuo tarafından yapılan paylaşıma göre BOE, iPhone 15 standart mode cihazlarının ana ekran tedarikçisi olacak. Kuo, standart modellerindeki ekran siparişlerinin yüzde 70’ini karşılayacağını aktardı.

iPhone 15 Pro ve 15 Ultra tamamen yeni bir Apple çipi kullanacağının altı çizilirken Apple’ın 3nm mimarisi üzerine üretilen A17 Bionic’ten gücünü alacağı belirtildi. Mevcut nesilden önemli ölçüde daha güçlü olmasa da, batarya performansıyla piyasaya sürülecek. TSMC tarafından üretilecek 3nm mimarili A17 Bionic, yeni çiplerden dolayı oldukça maliyetli olacak. Bu nedenle serinin biraz daha pahalı olacağı düşünülüyor.

 

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