ABD basınında çıkan haberlere göre iPhone 18 ve iPhone 18 Pro Max’in ekran boyutu önceki modelle aynı kalacak. İki modelde de hap şeklindeki kesik yerine delikli ön kamera yer alacak ve ace ID bileşenlerinin OLED panelin altına yerleştirilecek.

Sızan bilgilere göre, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in ısıyı etkili bir şekilde dağıtmak için buhar odası soğutma özelliğine sahip olması bekleniyor. Öte yandan yeni odelin geçmiş tüm modellerden daha ağır olacağı belirtiliyor. Bu değişiklik, Apple'ın iPhone 17 Pro Max'te bulunan üniteden daha güçlü bir soğutma çözümü ve potansiyel olarak daha büyük bir batarya kullanabileceğini gösteriyor.

DONANIMDA NELER DEĞİŞECEK?

iPhone 18 serisinde Apple'ın ilk 2nm yonga setleri A20 ve A20 Pro kullanılacak. Pro modeller, 2 performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip olacak. Pro Max ve Fold versiyonları 6 çekirdekli GPU ile güçlenecek. Yeni C2 5G modem, mmWave ağları destekleyecek ve cihazlara yüksek hızda bağlantı sunacak. RAM tarafında ise 12 GB kapasite sunulacak.

Sızan bilgilere göre, Apple'ın iPhone 18’de LPDDR6 RAM'i kullanması bekleniyor. Söz konusu bellek telefonun yapay zeka yetenekleri artırmak için gerekli olacak.

Kamerada ise ilk kez iPhone 18 ve iPhone 18 Pro Max’ta değişken diyafram açıklığı kullanılacak. Bu teknoloji, diyafram açıklığı değerlerini ortam ışığına göre ayarlayacak ve 48 MP kameranın daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacak.

iPhone 18 Pro veya iPhone 18 Pro Max'in pil kapasitesi hakkında henüz bir bilgi yok, ancak ikincisinin kalınlık ve ağırlığındaki artış pil ömrünün artacağına işaret olabilir. Gelen bilgiler, geçmiş modellere kıyasla en yüksek pil ömrünün iPhone 18 ve İphone 18 Pro Max’te görülme ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ediyor.

iPhone 18 VE iPhone 18 PRO MAX FİYATI NE KADAR OLACAK?

Son günlerde sızan bilgilerde iPhone 18 ve iPhone 18 Pro Max’in fiyatı konusunda net ifadeler yer almıyor. Ancak yeni modelin başlangıç modelinin 1099 olması öngörülüyor. Yeni modelin 2026 yılının sonlarında piyasaya sunulması bekleniyor.