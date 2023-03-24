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iPhone'lara tüm kullanıcıların beklediği özellik geliyor

iPhone 14 Pro ve diğer iOS 16.4 uyumlu cihazlara ses izolasyonu özelliği geleceği duyuruldu. Bu özellik sayesinde telefon görüşmelerinin daha net olacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 13:51
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iPhone'lara ses izolasyonu özelliği geliyor

iPhone'lara tüm kullanıcıların beklediği özellik geliyor
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2022 yılında FaceTime aramalarında arka plan gürültüsünü filtreleyerek seslerin daha net duyulmasını sağlayan Ses Yalıtımı özelliğini iPhone sessizce uygulamaya koydu. Bu özelliği etkinleştirmek için kullanıcıların uygulamanın Kontrol Merkezi'ndeki bir menüden bu özelliği seçmeleri gerekiyordu. Bu güncellemeden önce VOIP (IP üzerinden ses) aramalarıyla sınırlı olan bu özellik artık hücresel aramalara da geldiği ifade edildi.

iOS 16.4'ün önümüzdeki hafta içinde tam sürüm olarak yayınlanması planlanıyor.

En son 16.4 RC sürümü, geçtiğimiz salı günü geliştiricilere ve cihazları beta test kullanıcısı olarak listelenen bazı seçkin kullanıcılara sunulmuştu. Yeni yayınlanacak sürümle birlikte Ses Yalıtımı özelliğinin de uygulama konulmasının beklendiği ifade edildi.

CHİP.com’da yer alan habere göre; Aramalarda Ses Yalıtımı'na erişmek, FaceTime'da yaptığınıza benzer şekilde çalışıyor. Bir arama sırasında kullanıcılar Kontrol Merkezi'ne erişebiliyor, Mikrofon Modu'na dokunabiliyor ve ardından 3 seçenekli listeden Ses Yalıtımı'nı seçebiliyorlar. "Geniş Spektrum" adı verilen diğer bir seçenek de dinleyicilerin arka plan seslerini daha da fazla duymasını sağlıyor.

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