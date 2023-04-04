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Apple cihazlara gelen 'ses izolasyonu' özelliği ses kalitesini artıracak

Apple telefonlara 'ses izolasyonu' özelliği geliyor. Bu özellik sayesinde iPhone telefonlardaki aramalarda ses kalitesi artacak.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 15:14
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iPhone'lara 'ses izolasyonu' özelliği geliyor

Apple cihazlara gelen 'ses izolasyonu' özelliği ses kalitesini artıracak
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Apple, iOS 16.4 güncellemesi ile bazı özellikler cihaza eklendi. 

Bu özelliklerden bir tanesi de elefon görüşmelerinde arka plan gürültüsünü engelleyen Ses Yalıtımı (Voice Isolation) adlı yenilik oldu.

WhatsApp gibi uygulamalar aracılığıyla VoIP aramalarında kullanılabilen Voice Isolation, artık telefon aramalarında etkinleştirilebileceği ortaya çıktı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; iPhone SE (2020) ve daha yeni modeller için erişime açılan iOS 16.4 geliştirici sürümü, kullanıcılara heyecan verici yenilikler sunuyor. Apple’ın açıklamasına göre Voice Isolation, iPhone sahipleri arasındaki hücresel aramalarda kullanılabilecek.

iOS 16.4’ü yükledikten sonra Voice Isolation’ı kullanmak istenirse telefon görüşmesi sırasında Kontrol Merkezine erişme gerekir.

Ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak menü açılmalıdır.

Buradan Mikrofon Modu’na dokunmalı ve Voice Isolation seçilmelidir.


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