15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

IPhone’lara o özellik geldi. Uzun zamandır bekleniyordu

iPhone’lar için Spotify widget'lar kullanıma sunuldu. İşte uzun zamandır beklenen özellik...

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 14:31
Takip Et

IPhone’lara Spotify özelliği geldi

IPhone’lara o özellik geldi. Uzun zamandır bekleniyordu
+
Aa
-

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, iPhone kullanıcıları zaten Spotify widget’larını kullanabiliyordu. Fakat bu, iOS işletim sisteminin varsayılan özelliklerinden biriydi ve temel seviyede kullanım sunuyordu.

iPhone kullanıcılarından gelen istekler doğrultusunda Spotify, harekete geçti ve widget desteği sunmaya başladı.

Artık iPhone’un kilit ekranına Spotify widget eklenebilir. Bu widget sayesinde tek bir dokunuş ile şarkıyı değiştirebilir, aynı zamanda ses seviyesini de kontrol edilebilir. Ayrıca üzerine tıklayarak, Spotify uygulamasına da giriş yapabilirsiniz.

Spotify’ın yeni getirdiği widget’lar, yalnızca iOS 16 işletim sistemini çalıştıran iPhone’ları destekliyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
1
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
3
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
4
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
5
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
6
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿ABD'de bir ilk: Hoparlörle 5 vakit ezan okunmasına izin verildi
7
﻿ABD'de bir ilk: Hoparlörle 5 vakit ezan okunmasına izin verildi
﻿ABD'de bir ilk: Hoparlörle 5 vakit ezan okunmasına izin verildi
﻿Alerjik çocuklar için 14 öneri
﻿Alerjik çocuklar için 14 öneri
﻿Alerjik çocuklar için 14 öneri
﻿Avukatlar ilk 5 yıl aidattan muaf
﻿Avukatlar ilk 5 yıl aidattan muaf
﻿Avukatlar ilk 5 yıl aidattan muaf
﻿Azgın dere istinat duvarını çökertti
﻿Azgın dere istinat duvarını çökertti
﻿Azgın dere istinat duvarını çökertti
﻿Trabzonspor'dan ayrılan Vitor Hugo yeni takımının formasını giydi
﻿Trabzonspor'dan ayrılan Vitor Hugo yeni takımının formasını giydi
﻿Trabzonspor'dan ayrılan Vitor Hugo yeni takımının formasını giydi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.