IPhone’lara o özellik geldi. Uzun zamandır bekleniyordu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, iPhone kullanıcıları zaten Spotify widget’larını kullanabiliyordu. Fakat bu, iOS işletim sisteminin varsayılan özelliklerinden biriydi ve temel seviyede kullanım sunuyordu.

iPhone kullanıcılarından gelen istekler doğrultusunda Spotify, harekete geçti ve widget desteği sunmaya başladı.

Artık iPhone’un kilit ekranına Spotify widget eklenebilir. Bu widget sayesinde tek bir dokunuş ile şarkıyı değiştirebilir, aynı zamanda ses seviyesini de kontrol edilebilir. Ayrıca üzerine tıklayarak, Spotify uygulamasına da giriş yapabilirsiniz.

Spotify’ın yeni getirdiği widget’lar, yalnızca iOS 16 işletim sistemini çalıştıran iPhone’ları destekliyor.