Iphone’nın bu modelinde ekran yanığı oluştu. Telefon alacaklar dikkat

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Apple iPhone 14 Pro ve Pro Max akıllı telefonlarını Dinamik Ada (Dynamic Island) olarak adlandırılan yeni bir etkileşimli çentikle piyasaya sürmüştü.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre,bazı kullanıcılar cihazlarındaki ekranın Dinamik Ada bölümünde yanıklar oluşmasından şikayet etmeye başladı.

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İnternete yansıyan fotoğraflarda Dinamik Ada'nın etrafında oluşan ekran yanıkları açık bir şekilde görülebiliyor.

Sorun yaşayan bir kullanıcı yetkili servis merkeziyle iletişime geçtiğini ve Apple çalışanlarının yeni akıllı telefonlarda daha önce hiç ekran yanması gibi bir sorunla karşılaşmadıklarını söylediğini ifade ediyor. Kendisi Apple Care+ uzatılmış garanti satın aldığı için ekran değişimi için herhangi bir ücret talep edilmemiş.

Başka bir kullanıcı ise bir aydan kısa bir süre önce satın aldığı iPhone 14 Pro'da benzer bir sorun yaşadığını ve ekranın Dinamik Ada kısmında iz kaldığını söylüyor. Ekran yanması olayının ne kadar yaygın olarak görüldüğü belli değil.

Apple ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.