Ipswich kaçan şanslara yanıyor: Jimenez, Fulham'ı ipten aldı

Fulham, kendi sahasında Ipswich karşısında zorlu bir mücadele verdi. İlk yarıda Sammie Szmodics’in golüyle geriye düşen ev sahibi ekip, ikinci yarıda Raul Jimenez’in iki penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Hakem Darren Bond’un tartışmalı kararları, maçın seyrini belirledi.

Ipswich, ilk yarıda Ben Johnson’un kafa vuruşunun direkten dönmesiyle başlayan pozisyonu Szmodics’in şutuyla gole çevirdi. Fulham ise ikinci yarıda Harry Wilson’un düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Jimenez’in soğukkanlı vuruşuyla skoru eşitledi. Ancak hakemin VAR incelemesi sonrası verdiği bu karar, Ipswich cephesinde tepki topladı.

HAKEM KARARLARI GÜNDEMDE

Fulham teknik direktörü Marco Silva, hakem Darren Bond’u “Premier Lig seviyesinin altında” olmakla eleştirdi. Özellikle ilk yarıda Wilson’un düşürülmesine verilen sarı kart ve Ipswich’in penaltısı sonrası Silva, tepkisini dile getirdi. Silva’nın itirazları ona sarı kart getirdi.

İkinci yarıda Timothy Castagne’in Ipswichli oyuncu Liam Delap’e yaptığı müdahaleyle kazandırdığı penaltıyı Delap gole çevirdi. Fulham, son dakikada Jimenez’in düşürülmesiyle bir penaltı daha kazandı. Meksikalı golcü, ikinci kez hata yapmadı ve skoru belirledi.

