Ipswich Town, 22 yıl sonra Tottenham’ı ilk kez mağlup etti

Ipswich Town, Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanarak tarihi bir zafer elde etti. Maçın ilk yarısında Sammie Szmodics ve Liam Delap’ın attığı goller, Ipswich’i 2-0 öne taşıdı. Tottenham’ın Rodrigo Bentancur’un ikinci yarıda attığı gol, farkı bir’e indirdi ancak Spurs, maçın geri kalanında eşitliği yakalayamadı. Ipswich bu galibiyetle, düşme hattından çıkarak 17. sıraya yükseldi.

Tottenham’ın Hüsranı

Tottenham Hotspur, zorlu bir dönemde ikinci kez bu sezon ligde yeni yükselen bir takıma mağlup oldu. Ipswich, sadece 2002 yılında kazandığı ilk galibiyetini bu maçla taçlandırarak, uzun bir aradan sonra Premier Lig'deki ilk zaferini kazandı. İki takım arasında maç boyunca birçok pozisyon vardı ancak Ipswich, kısıtlı şanslarını iyi değerlendirdi. Spurs’un topa sahip olmasına rağmen, final paslarında ve gol fırsatlarında eksik kaldığı görüldü.

Sammie Szmodics Maçın Yıldızı Oldu

Sammie Szmodics, attığı harika rövaşata golüyle maça damgasını vurdu. Bu sezon Premier Lig’deki üçüncü golünü atan Szmodics, takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Ipswich kalecisi Arijanet Muric ise beş kurtarışla, Spurs’un etkili oyuncuları Son Heung-min ve Dominic Solanke’nin şutlarına geçit vermedi.

İpswich, tarihindeki en büyük zaferlerden birini kazandı. Şimdi, bu galibiyetin ardından güven kazanan takım, sezonun geri kalanında kümede kalma mücadelesini sürdürecek.