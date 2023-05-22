Irak Başbakanı kendi şehrini ziyaret edemiyor

Irak Başbakanı Sudani’nin Sincar’a yapacağı ziyaret terör örgütü PKK'nın engellemesiyle iptal edildiği öğrenildi. Terör örgütü PKK, bölgede Irak merkezi hükümetinin yeniden egemenlik tesis etmesine engel oluyor.

Irak Başbakanı kendi şehrini ziyaret edemiyor

Odatv'den Uğurcan Yardımoğlu'nun haberine göre; Irak Başbakanı Sudani Sincar’ya yapacağı ziyareti iptal etti. Önceden yapılan planlamaya göre, Sudani 12 ve 13 Mayıs’da bölgeyi ziyaret edecekti.

Arap basınında Irak Başbakanı’nın Ninova'yı ve Sincar'ın da içinde olduğu bağlı ilçeleri ziyaret planı yaptığını, PKK'nın da taraftarlarını kentin girişine toplayarak protesto düzenlemeye hazırlandığını aktarıldı.

Irak Parlamentosu milletvekili Mahma Halil, Irak güvenlik birimlerinin Sincar'ın askeri olarak PKK’nın kontrolünde olduğuna yönelik yanıltıcı bilgiler verdiğini ve Sudani’nin yerinde gözlemlemek için Sincar'a davet edildiğini ifade etti. Üst düzey bir güvenlik yetkilisi ise PKK’nın çok ciddi mali gelirler elde ederek, Sincar'da işsiz gençleri para yoluyla örgütlediğini dile getirdi.

PKK’nın Irak ile Suriye arasında yer alan sınırda kaçakçılık ve ticaret yaptığı biliniyor. Bir siyasi gözlemciye göre bu gerçekleri Irak Başbakanı’nın mutlaka görmesi, bu gerçekleri uluslararası güvenlik kurumları ile paylaşması gerektiğini söyledi. Ziyaretin engellenmesiyle Sudani’nin bu gerçekleri görmesinin de engellendiği düşünülüyor.

“PKK’LI OLMAYANLAR IŞIDLİ OLARAK DAMGALANIYOR”

El – Arabiye Al – Ceded Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Sincar Arapları Meclis Üyesi Nuri Şemmari’de Irak Başbakanı’nın Sincar ziyareti öncesinde çok ciddi hazırlıklar yaptıklarını ifade ederek: “Şengal’de (Sincar) PKK’lı olmayan veya ona yakın durmayanlar direk olarak IŞİD’li olarak lanse ediliyorlar. Bu nedenle bu insanlar buradan çıkmak zorunda kalıyorlar” dedi.

Sudani Irak Başbakanı olduğunda öncelikli görevlerinden birisi de Sincar Anlaşmasını hayata geçirmekti. Çünkü bu anlaşmanın hayata geçirilmesi için hem içerden hem uluslararası bir baskı söz konusu.

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