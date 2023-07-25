Irak Başbakanı Sudani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Güney ile görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

KAYNAK: İHA
Irak Başbakanı Sudani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Güney ile görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney’i kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’a yapacağı ziyaretin hazırlıkları görüşüldü.

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde düzenlenecek Ortak Ekonomik Forumu hazırlığının da ele alındığı görüşmede, Irak’ın kara ve demir yolu ile uzanan Kalkınma Yolu Projesi’ndeki Türkiye’nin katkısı ve rolü ele alındı. Görüşmede Sudani, iki ülke arasındaki ortaklık, ekonomik, ticari ve yatırım düzeyini geliştirecek desteği vurguladı.

Öne Çıkanlar
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Bostancı Sahili’nde yunuslar yüzdü Yaşam
Bostancı Sahili’nde yunuslar yüzdü
Orhan Uğuroğlu'ndan Erdoğan'a faiz sorusu: Milleti neden kandırdın Ekonomi
Orhan Uğuroğlu'ndan Erdoğan'a faiz sorusu: Milleti neden kandırdın
ABD: Rus uçağı, ABD İHA'sını "chaff fişeği" ile taciz etti Dünya
ABD: Rus uçağı, ABD İHA'sını "chaff fişeği" ile taciz etti
Emrecan Uzunhan ameliyat edildi Spor
Emrecan Uzunhan ameliyat edildi
Hollywood yıldızı Eva Mendes Türkan Şoray'ı paylaştı. Magazin
Hollywood yıldızı Eva Mendes Türkan Şoray'ı paylaştı.
Prof. Dr. Şener’den kızamık uyarısı Sağlık
Prof. Dr. Şener’den kızamık uyarısı
Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlama tarihi açıklandı Spor
Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlama tarihi açıklandı