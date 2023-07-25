Irak Başbakanı Sudani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Güney ile görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney’i kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’a yapacağı ziyaretin hazırlıkları görüşüldü.

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde düzenlenecek Ortak Ekonomik Forumu hazırlığının da ele alındığı görüşmede, Irak’ın kara ve demir yolu ile uzanan Kalkınma Yolu Projesi’ndeki Türkiye’nin katkısı ve rolü ele alındı. Görüşmede Sudani, iki ülke arasındaki ortaklık, ekonomik, ticari ve yatırım düzeyini geliştirecek desteği vurguladı.