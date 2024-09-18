Irak hükümeti kaçak işçilere karşı harekete geçti

Irak Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa olarak ülkedeki belgesiz yabancı işçileri tespit etmek ve sınır dışı etmek için kapsamlı bir denetim kampanyası başlatacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı sözcüsü Najm Al-Aqabi, kampanyanın yakında başlayacağını ve hedefin yasadışı yabancı işçileri yakalayarak ülkelerine geri göndermek olduğunu belirtti. Al-Aqabi, "Bakanlık, belgesiz işçileri tespit etmek ve sınır dışı etmek amacıyla yoğun denetimlere başlayacak," şeklinde konuştu.

Al-Aqabi, birçok yabancı işçinin ve işverenlerinin Irak’ın çalışma yönetmeliklerini ihlal ettiğini vurguladı. Belgesiz işçi çalıştırdığı tespit edilen şirketlere büyük para cezaları uygulanacağını ve yasal işlem yapılacağını belirttikten sonra "Bu işçilerin çoğu yasa dışı yollarla çalışıyor ve bu şirketler yasal işlemler ve yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak" dedi.

Kampanya ayrıca, yasadışı işçilerin Irak vatandaşlarıyla iş için rekabet etmemesini sağlamak amacıyla yabancı işgücünün düzenlenmesini hedefliyor. Al-Aqabi, "Yasal statülerinin düzeltilmesi, yasadışı işçilerin iş piyasasına girmesini ve yerel iş gücüyle rekabet etmesini önlemek için şarttır" şeklinde konuştu.

Çalışma Bakanlığı'na göre, Irak'ta yaklaşık bir milyon yabancı işçi bulunuyor, fakat bunlardan yalnızca 71.000’i resmi iş sözleşmeleriyle kayıtlı. Başbakan’ın mali danışmanı Mazhar Muhammed Saleh, yabancı işçilerin yılda yaklaşık 2 milyar dolar para gönderdiğini ve bu işçilerin çoğunun kayıt dışı olduğunu belirtti. Saleh, "Irak’taki yabancı işgücünün sadece %15’i yüksek becerili veya uzmanlaşmış işçilerden oluşuyor" dedi. Kalan %85'in ise düşük veya orta düzeyde becerilere sahip olduğunu ve çoğunun iş sözleşmeleri sona erdikten sonra yasadışı olarak Irak'ta kaldığını açıkladı.

Irak'ın işsizlik oranı, yabancı işçilerin artışıyla birlikte hafif bir artış göstermiş durumda. Statista'nın raporuna göre, 2023'te işsizlik oranı %15,56'ya yükselmiş ve bu, 2022'ye kıyasla %3,31'lik bir artışı ifade ediyor. Ayrıca, Temmuz ayında Pakistan Din İşleri Bakanı Chaudhry Salik Hussain, Aşura töreni için Irak'a gelen 50.000 Pakistanlı hacı adayının kaybolduğunu ve bunlardan birçoğunun iş aramak için Irak'ta kaldığını açıkladı. Irak'ın 2015 tarihli 37 sayılı İş Kanunu, yabancı işçilerin geçerli ikamet ve çalışma izinlerine sahip olmalarını gerektiriyor. Bu izinler İçişleri ve Çalışma Bakanlıkları tarafından veriliyor ve kayıt, sağlık kontrolleri gibi çeşitli formalitelere uyum sağlanması gerekiyor.