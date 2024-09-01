Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe: 17 terörist öldürüldü

Kaynak: AA
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe: 17 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Gazze'de can kaybı 40 bin 738 oldu
Gazze'de can kaybı 40 bin 738 oldu
Mehmet Şimşek aba altından sopa gösterdi: Vergi borcunu eylül sonuna kadar ödemeyenleri ifşa edeceğiz
Mehmet Şimşek aba altından sopa gösterdi: Vergi borcunu eylül sonuna kadar ödemeyenleri ifşa edeceğiz
İETT otobüsü direğe çarptı. D-100 trafiğe kapandı
İETT otobüsü direğe çarptı. D-100 trafiğe kapandı
Erman Toroğlu 15 yaşındaki kaleciyi yerden yere vurdu
15 yaşındaki kaleciyi yerden yere vurdu
1969 Futbol Savaşı: El Salvador - Honduras maçının acı bilançosu
1969 Futbol Savaşı: El Salvador - Honduras maçının acı bilançosu