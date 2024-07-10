Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde dört PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Metina'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıklamasında, komandoların Metina bölgesinde belirlenen dört PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği ve teröristlerin kullandığı sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi: "Bölgede, M-16 piyade tüfeği ve dokuz şarjör, dört AK-47 piyade tüfeği ve on dokuz şarjör, bir AT-4 tanksavar silahı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği ve beş şarjör, bir Zagros keskin nişancı tüfeği, bir 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek, bir RPG-7 roketatar, yirmi sekiz el bombası, beş yüz doksan adet 7,62 milimetre mühimmat, bin yirmi adet 5,56 milimetre mühimmat, iki bin yetmiş adet 5,45 milimetre mühimmat, iki yüz elli adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, elli dokuz adet 12,7 milimetre mühimmat, altı RPG-7 anti-tank mühimmatı, iki RPG-7 anti-personel mühimmatı, dokuz RPG-7 sevk fişeği, dört alpha-fire düzenek, bir gece görüş dürbünü, bir termal silah dürbünü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, bir telsiz, bir elektronik kitap okuyucu, bir flaş disk radyo, bir akü, bir güneş enerji paneli, gizlenme amacıyla kullanılan çeşitli malzemeler ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir."

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