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Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 10:23
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Gazete'nin haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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