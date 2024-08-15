Irak'ın kuzeyine giden Fulya Öztürk zorlu şartlar nedeniyle fenalaştı

CNN Türk Haber Şefi Fulya Öztürk, yakın zamanda özel bir izin alarak Irak'ın kuzeyinde Metina-Zap bölgesine gitti. Burada Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonları yerinde inceleme fırsatı buldu. Ancak, bölgenin zorlu koşulları nedeniyle sağlık sorunları yaşayarak baygınlık geçirdiği bilgisi öğrenildi.

Türkiye Güvenlik Korucuları tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, güvenlik personelinin Öztürk'e müdahale ettiği anlar yer aldı. Yapılan açıklamada, "Korucularımızın ve askerlerimizin en büyük destekçisi Haber Şefi Sayın Fulya Öztürk Irak’ın kuzeyinde aniden fenalaştı" ifadelerine yer verildi.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

Türk televizyonculuğunun deneyimli isimlerinden Fulya Öztürk, CNN Türk'te Özel Haberler Şefi olarak görev yapmaktadır. Adana'nın Seyhan ilçesinde doğan Öztürk, lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamlamış ve ardından hayallerini gerçekleştirmek üzere 2006 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne adım attı.

Televizyonculuk kariyerine ilk adımını üniversite yıllarında atan Öztürk, profesyonel hayatına 2008 yılında CNN Türk Programlar Departmanı'nda başlamış ve kısa sürede haber merkezinde kurgu editörlüğü yapmıştır. Sahada yaptığı başarılı haberlerle tanınan Öztürk, birçok ödüle layık görüldü ve 'Fulya ile Umudun Olsun' programıyla izleyici karşısına çıktı. Gazetecilik kariyerinde önemli bir yere sahip olan Öztürk, aynı zamanda Türk Sanat Müziği eğitimi de aldı.