Irak'ın kuzeyine giden Fulya Öztürk zorlu şartlar nedeniyle fenalaştı

Kaynak: Haber Merkezi Simge Dal
Irak'ın kuzeyine giden Fulya Öztürk zorlu şartlar nedeniyle fenalaştı

Gazeteci Fulya Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde faaliyet alanlarını belgelemek üzere özel izin alarak bölgeye gitti. Ancak Öztürk, görevi sırasında rahatsızlandı ve TSK sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilerek tedavi altına alındı.

CNN Türk Haber Şefi Fulya Öztürk, yakın zamanda özel bir izin alarak Irak'ın kuzeyinde Metina-Zap bölgesine gitti. Burada Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonları yerinde inceleme fırsatı buldu. Ancak, bölgenin zorlu koşulları nedeniyle sağlık sorunları yaşayarak baygınlık geçirdiği bilgisi öğrenildi.

fgbv.jpg

Türkiye Güvenlik Korucuları tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, güvenlik personelinin Öztürk'e müdahale ettiği anlar yer aldı. Yapılan açıklamada, "Korucularımızın ve askerlerimizin en büyük destekçisi Haber Şefi Sayın Fulya Öztürk Irak’ın kuzeyinde aniden fenalaştı" ifadelerine yer verildi.

hngb.jpg

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

Türk televizyonculuğunun deneyimli isimlerinden Fulya Öztürk, CNN Türk'te Özel Haberler Şefi olarak görev yapmaktadır. Adana'nın Seyhan ilçesinde doğan Öztürk, lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamlamış ve ardından hayallerini gerçekleştirmek üzere 2006 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne adım attı.

Televizyonculuk kariyerine ilk adımını üniversite yıllarında atan Öztürk, profesyonel hayatına 2008 yılında CNN Türk Programlar Departmanı'nda başlamış ve kısa sürede haber merkezinde kurgu editörlüğü yapmıştır. Sahada yaptığı başarılı haberlerle tanınan Öztürk, birçok ödüle layık görüldü ve 'Fulya ile Umudun Olsun' programıyla izleyici karşısına çıktı. Gazetecilik kariyerinde önemli bir yere sahip olan Öztürk, aynı zamanda Türk Sanat Müziği eğitimi de aldı.

İlgili Haberler
Sakarya'da şoke eden olay: Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
Son dakika... Köprü geçiş ücretlerine zam geldi!
Başakşehir güle oynaya turladı
Başakşehir tur biletini söktü aldı
Abdullah Avcı dayanamadı. İçeriden kurulan tuzağı açıkladı
Selçuk Geçer çıtayı yükseltti. Dolar kurunun göreceği yeni rakamı açıkladı
Konya'da Galatasaray depremi
Jandarma Genel Komutanı'nın Erdoğan karşısında yaptığı konuşma olay oldu
İmamoğlu'nun siyasi yasak cezası belli oldu. Cezanın süresi içeriden sızdırıldı
Son Haberler
Sakarya'da şoke eden olay: Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu Gündem
Sakarya'da şoke eden olay: Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
Türk kahvesini şifa deposuna çeviriyor. 1 tutam eklemek yetiyor Keşfet
Türk kahvesini şifa deposuna çeviriyor. 1 tutam eklemek yetiyor
Yıllar sonra festivalde buluşacaklar Yazarlar
Yıllar sonra festivalde buluşacaklar
Tek bir oy hayat kurtarır Yazarlar
Tek bir oy hayat kurtarır
Görkemli başlangıç hüzünlü noktalanış Yazarlar
Görkemli başlangıç hüzünlü noktalanış
Bir bölen Yazarlar
Bir bölen
Türklerin İlk Minaresi: Burana Kulesi Yazarlar
Türklerin İlk Minaresi: Burana Kulesi