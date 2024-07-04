Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 37 hedef yerle bir edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 37 hedef yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik geniş çaplı bir hava operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, belirlenen 37 terör hedefi başarıyla vurularak imha edildi.

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başarılı bir hava operasyonu gerçekleştirdiğini bildirdi. Operasyonda, Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgeleri hedef alındı ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, terör örgütüne ait olduğu belirtilen mağaralar, sığınaklar, barınaklar, depolar ve diğer tesislerden toplamda 37 adet hedefin imha edildiği ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli mühimmat kullanımının ön plana çıktığı bu operasyonla ilgili bir açıklama yayımladı.

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Bakanlık açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, milletin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadeledeki kararlı tutumu vurgulanarak, operasyonların son terörist etkisiz hale getirilene dek süreceği belirtildi. Ayrıca, operasyonlar esnasında sivil halkın, müttefik güçlerin ve bölgenin tarihi ile kültürel dokusunun korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığına dikkat çekti.

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