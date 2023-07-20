Iraklı protestocular Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği'ni bastı

Kuran'ın yakılmasına izin veren İsveç'i protesto etmek için Bağdat'ta bulunan İsveç Büyükelçiliği protestocular tarafından basıldı.

Iraklı protestocular Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği'ni bastı

İsveç polisinin Stockholm'de Kuran yakma eylemine izin vermesinden sonra Müslüman coğrafyadan protesto haberleri gelmeye devam ediyor.

Protestocular Irak'ın başkenti Bağdat'taki İsveç büyükelçiliğinin ana kapılarını bastı. Sosyal medyada yayınlanan videolara göre, İsveç Büyükelçiliği'nin çevresinde çok sayıda protestocunun yanı sıra binadan siyah duman ve ateş geldiği görüldü.

Bağdat protestosunda görgü tanıkları CNN'e, protestocuların "Tanrı'nın Kutsal Kitabı'nın yakılmasına karşı protesto mesajlarını ilettikten sonra" İsveç Büyükelçiliği'nin bir bölümünü ateşe verdikten sonra çevreden çekildiklerini söylediler.

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği'nin yakılmasını kınadı.

Bakanlık, olayın diplomatik misyonlara yönelik endişe verici saldırı modelinin bir parçası olduğunu ve önemli bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi.

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