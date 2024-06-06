Iraklı veli ve akrabaları okul müdürüne zincirle saldırdı

Yabancı uyruklu vatandaşların eğitimcilere saldırı git gide artıyor. Çorum Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda yine bir şiddet olayı yaşandı.

İddiaya göre, okul müdürü H.A. ve okul görevlisi M.Ö., fenalaşan S.D.S. isimli öğrenciyi ambulans çağırarak hastaneye gönderdi.

Iraklı olduğu iddia edilen öğrencinin 2 yakını ise durumu öğrenerek okulu bastı. Iraklı ve akrabaları okul müdürü H.A. ve okul görevlisi M.Ö.'e zincirle saldırdı.

Iraklı öğrencinin ailesi “Neden bize haber vermediniz” diyerek ellerinde bulunan zincirlerle saldırdı.

Öğretmenler olay yerine gelirken şüpheliler de okuldan kaçtı.Okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Okul müdürü ve okul görevlisi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. Iraklı veli ve akrabalarının saldırı anı ise okul kamerasına yansıdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilik konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bugün saat 15.00 sularında ilimiz merkezinde bulunan Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda S.D.S. isimli öğrencinin okul koridorunda bayılması üzerine Okul Müdürümüz Ömer H.A. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak öğrencinin tedavisi için okula ambulans çağırmış, aynı zamanda öğrenci velisini arayarak konuyla ilgili bilgilendirmiştir. Okula gelen ve öğrencinin ambulansla hastaneye gönderilmesine tepki gösteren öğrenci velisi yanında bulunan erkek şahısla birlikte Okul Müdürümüz Ömer H.A. ve okulda görevli hizmetlimiz M.Ö.’ü darp etmiştir. Okul Müdürümüz ve hizmetlimizin sağlık durumları iyi olup hastanede ayakta takip ve tedavileri devam etmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Okul Müdürümüze ve hizmetlimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

OKULDAN ATILAN IRAKLI ÖĞRENCİ OKUL MÜDÜRÜNÜ VURMUŞTU

İstanbul Eyüpsultan’da Iraklı öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş ederek öldürmüştü.

Öğrenci yakalanarak tutuklanmış ve olay Türkiye’de gündeme oturmuştu.