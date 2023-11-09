Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar devam ederken, ABD’nin Irak ve Suriye’deki üslerine saldırılar da sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetime bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Erbil’in kuzeyinde yer alan ABD öncülüğündeki terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyon askerlerine ait Harir Askeri Üssü'ne yerel saatle 00.40 ve 02.30’da insansız hava aracı (İHA) ile iki ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda hasar ya da can kaybı meydana gelmedi.

İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi adlı grup, ABD üslerine düzenlenen saldırıların çoğunu üstlendiğini açıklamıştı.