Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde, ABD öncülüğündeki koalisyon askerlerinin bulunduğu Harir Askeri Üssü’ne insansız hava aracı (İHA) ile iki ayrı saldırı düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar devam ederken, ABD’nin Irak ve Suriye’deki üslerine saldırılar da sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetime bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Erbil’in kuzeyinde yer alan ABD öncülüğündeki terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyon askerlerine ait Harir Askeri Üssü'ne yerel saatle 00.40 ve 02.30’da insansız hava aracı (İHA) ile iki ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda hasar ya da can kaybı meydana gelmedi.

İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi adlı grup, ABD üslerine düzenlenen saldırıların çoğunu üstlendiğini açıklamıştı.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Baykuş Adam servetine servet kattı. Salıncaktan düşünce başına talih kuşu kondu Dünya
Baykuş Adam servetine servet kattı. Salıncaktan düşünce başına talih kuşu kondu
Ukrayna Rusya'nın füze savunma sistemini imha etti Dünya
Ukrayna Rusya'nın füze savunma sistemini imha etti
Avrupa Adalet Divanı Başsavcısından Apple'a şok Dünya
Avrupa Adalet Divanı Başsavcısından Apple'a şok
İstanbul’un göbeğinde ağaçları siper yapıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: Bankta istifini bozmadan izledi Gündem
İstanbul’un göbeğinde ağaçları siper yapıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: Bankta istifini bozmadan izledi
Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i andı. "Yaşadığım sürece bizimlesin" Magazin
Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i andı. "Yaşadığım sürece bizimlesin"
Cennet hurmasını sakın böyle tüketmeyin. Hastanelik ediyor Sağlık
Cennet hurmasını sakın böyle tüketmeyin. Hastanelik ediyor
Başkent ekibinden 100. yıl sürprizi Spor
Başkent ekibinden 100. yıl sürprizi